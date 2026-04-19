+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘निम्स’ लाई जसले हुर्काए, पढाए

शिक्षक सुरेन्द्र भन्छन्- निर्मल, जनवरी त आउला तर तिमी कहिल्यै आउने छैनौ !

निर्मलसँग एउटा शिक्षकका रूपमा बिताएका विगतका क्षणहरू सुरेन्द्रको मस्तिष्कमा बेजोडले दौडिरहेका छन् । आँखा लोलाएका छन् ।

0Comments
Shares
सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८३ साउन १७ गते १६:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जाको असामयिक निधनप्रति चितवनको स्मल हेभन स्कुलका शिक्षक तथा शुभचिन्तकहरू मर्माहत र स्तब्ध बनेका छन्।
  • विद्यालयका शिक्षकहरूले निर्मल सानैदेखि साहसी, अनुशासित र खेलकुदमा रुचि राख्ने मेधावी विद्यार्थी भएको स्मरण गरेका छन्।
  • निर्मलले विश्वका १४ वटा अग्ला हिमाल चढेर विश्व कीर्तिमान कायम गरी नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन पुर्‍याएको योगदानप्रति विद्यालय परिवारले गौरव व्यक्त गरेका छन्।

१७, साउन, चितवन । विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जा पाकिस्तानको ब्रोड पिक हिमाल आरोहणका क्रममा बेपत्ता भएको खबर सुनेपछि भरतपुरस्थित स्मल हेभन स्कुलका शिक्षक सुरेन्द्रकुमार बराललाई मनमा छटपटी भयो ।

उनलाई लागेको थियो- निर्मल जीवितै फर्किन्छ । ऊ यति बलियो र साहसी छ, जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्नसक्छ ।

तर, जब हिमपहिरोमा परी निर्मलको असामयिक निधन भएको खबर सुने, सुरेन्द्रको मन व्याकुल भयो । जीवनमा ठूलै कुरा गुमाएको जस्तो अनुभूति भयो ।

निर्मलसँग एउटा शिक्षकका रूपमा बिताएका विगतका क्षणहरू सुरेन्द्रको मस्तिष्कमा बेजोडले दौडिरहेका छन् । आँखा लोलाएका छन् ।

स्मल हेभन स्कुलका शिक्षक सुरेन्द्रकुमार बराल र शैलेन्द्र बराल

म्याग्दीको दानाबाट बहिनी अनितासहित २०५१ सालमा ११ वर्षको उमेरमा कक्षा ३ मा अध्ययन गर्न आएका निर्मल सानैदेखि होस्टेलमा बसे । हालको भरतपुर महानगरपालिका–१ रामनगरमा घर भए पनि निर्मल र उनकी बहिनी होस्टल बसेका थिए । अहिले पनि एक दाजुको घर रामनगरमा नै छ ।

सुरेन्द्र निर्मलका खेलकुद शिक्षक थिए । होस्टेलमा सँगसँगै बस्ने भएकोले उनीहरूबीच आत्मीयता थियो । सुरेन्द्र खेलकुद शिक्षक, निर्मलको रुचि पनि खेलकुदमै भएकोले विद्यार्थीभन्दा साथी जस्तो सम्बन्ध थियो उनीहरूको । झण्डै ७ बर्ष निर्मलसँग बिताएका सुरेन्द्र भन्छन्, ‘ऊ सानैदेखि साहसी थियो र अनुशासित पनि । केही न केही नयाँ काम गरिहाल्ने सोच उसमा थियो ।’

निर्मल भलिबल खेल्न रुचि राख्थे । होस्टल नजिकै सानो खाली चौरमा सुरेन्द्र र निर्मल भलिबल खेल्थे । ‘गर्मी समयमा बिहानी कक्षा हुन्थ्यो । बिहान ११ बजे विद्यालय छुट्टी भएपछि अरू विद्यार्थी आएर सुत्थे । तर निर्मल दिउँसो सुतेको कहिल्यै थाहा पाइनँ । खेल्नै बल गर्ने,’  शिक्षक सुरेन्द्र भन्छन्, ‘म पनि भलिबल खेल्न रुचाउने भएकोले खास्साको साथी हुन्थ्यो । म सर्ट हान्थें, ऊ जस्तो पनि उठाउँथ्यो, अरू डराउँथे ।’

शिक्षक र साथीहरूसँग निर्मल पुर्जा

निर्मलसँग पोखराको नदीपुर जाँदा अन्तिम सिटमा बसेर चाउचाउ खाँदै गएको कुरा अहिले पनि सुरेन्द्रको मानसपटलमा ताजै छ ।

स्मल हेभन स्कुलको होस्टल इन्चार्ज रहेका शैलेन्द्र बरालले निर्मल विद्यालयको एकदमै अनुशासित विद्यार्थी भएको सुनाए । त्यतिबेला होस्टेलमा ५०/६० जना विद्यार्थी बस्थे ।

भरतपुरस्थित स्मल हेभन स्कुल

‘सुरुमा उसको पढाइ निकै राम्रो थियो । ठूलो कक्षा उक्लिँदै गएपछि अलि मध्यम भयो । उसको रुचि पढाइभन्दा बढी खेलकुद र लाहुरे हुनेतिर थियो,’ शैलेन्द्र भन्छन्, ‘कक्षाको हेड ब्वाय जस्तो थियो । आफू कहिल्यै गल्ती गर्दैनथ्यो, शिक्षकलाई अति सम्मान गर्थ्यो र फिजिकल्ली सधैं फिट रहन्थ्यो । फुटबल खेल्दा किप्पर बस्न खोज्थ्यो ।’

निर्मल अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै सक्रिय विद्यार्थी थिए । ‘आमैले भन्थे धाराको पानी, साह्रै नै चिसो नखाऊ नानी, मरें नि तिर्खैले…’ भन्ने गीतमा निर्मलले नेतृत्व गरेर विद्यार्थीहरूले नाँचेको अहिले पनि शिक्षक शैलेन्द्र सम्झन्छन् ।

‘होस्टेलमा कहिल्यै यो खान्नँ, त्यो खान्नँ भनेको सुनिएन । उसको कम्प्लेन आएको कहिल्यै थाहा भएन,’ शैलेन्द्र भन्छन्, ‘सानो हुँदा काखमा लिन्थें, खेलाउँथें । उसको अनुशासन र साहस देख्दा यो मान्छे एकदिन ठूलो मान्छे बन्छ भन्ने लाग्थ्यो ।’

ठूलो कक्षामा गएपछि होस्टेलबाट बिहानै मर्निङ वाक, फिजिकल एक्सरसाइज गर्न बाहिर जान्थे निर्मल । बिदाको दिन हिँडेर मुग्लिनसम्म पुगेर आएको भन्थे । उनलाई डर र जोखिम भन्ने केही नभएको शैलेन्द्र बताउँछन् ।

निर्मल एकै कक्षामा पढ्ने तर अर्को होस्टलमा बसेकी बहिनी अनिता पुर्जालाई निकै माया गर्थे । कक्षा १० मा पढ्दापढ्दै उनी बेलायती सैनिकमा भर्ना हुन गए । निर्मलका दाजुहरू ब्रिटिस सैनिक भएकाले सेनामा नै भर्ती हुने चाहना थियो ।

सेनामा भर्ती भएपछि निर्मलसँग लामो समयसम्म भेटघाट नभएको विद्यालयका खेलकुद शिक्षक सुरेन्द्र बताउँछन् । पछि नारायणगढको साविक सेन्ट्रल पाम होटलमा भएको आफ्नो विवाह समारोहमा निर्मलले विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समेत बोलाए ।

सुरेन्द्र भन्छन्, ‘अर्को वर्ष नेपाल आउँदा नजिकका साथीहरूसहित शिक्षकहरूलाई बोलाएर क्षेत्रपुरको साइरेन क्लबमा पार्टी दियो । हामी सबै जना गयौं । ऊ विद्यालयका शिक्षकलाई असाध्यै माया र सम्मान गर्थ्यो ।’

निर्मलले संसारका ८ हजार मिटर अग्ला १४ वटा बढी हिमाल ६ महिना ६ दिनमा चढेर विश्व कीर्तिमान बनाएपछि आफ्नो विद्यार्थीले गौरव राखेकोमा आफूहरू औधी खुसी भएको सुरेन्द्र र शैलेन्द्र बताउँछन् ।

‘हाम्रो काखमा हुर्किएको बच्चा हो । हामीले माया गरेर ७ वर्षसम्म असल शिक्षा दिएको एउटा विद्यार्थीले विश्वकै ध्यान आफूतिर खिचेर आफू र देशलाई चिनाउँदा को खुसी नहोला र ?,’ शैलेन्द्र भन्छन् ‘देशलाई विश्व सामु चिनाएको एउटा विद्यार्थीको दु:खद निधन हुँदा निकै मर्माहत बनाएको छ ।’

विश्व कीर्तिमान राखेपछि चितवनमा २०७८ चैतमा गरिएको एक कार्यक्रममा स्मल हेभन विद्यालयका तर्फबाट निर्मललाई सम्मान गरिएको विद्यालयका प्रशासक कंकलकुमार श्रेष्ठले बताए । त्यतिबेला विद्यालयका तत्कालीन प्रिन्सिपल रेमशलाल श्रेष्ठलाई निर्मलले खुट्टामा नै ढोगे । आफ्ना खेलकुद शिक्षक सुरेन्द्र बराललाई न्यायो अँगालोमा एकछिनसम्म बेरे । निर्मलले अँगालोमा बेरेको भिडियो सुरेन्द्रले अहिले फेसबुकमा राखेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘निर्मलको निधन भएको खबर अझै पत्यार लागेको छैन । ऊ साधारण मान्छेभन्दा फरक थियो । भगवानलाई मैले मेरो विद्यार्थी बचाइदेऊ भनेर पुकारा गरें, तर…।’

पाकिस्तान जानुभन्दा केही समय अगाडि सुरेन्द्रको निर्मलसँग फोनमा कुराकानी भएको थियो । उनले ‘सर अहिले ब्यस्त छु, आगामी जनवरीमा चितवन आउँछु, सँगै बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ हैं’ भनेको कुरा अहिले पनि सुरेन्द्रको मनमा झल्झली आउँछ ।

उनी भन्छन्, ‘अब त्यो जनवरी त आउला तर निर्मल आउँदैन । एक सपना अधुरो बन्यो…।’

स्मल हेभन स्कुलका प्राचार्य रामचन्द्र न्यौपाने आफ्नो विद्यार्थीले विश्व कीतिमान कायम गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउँदा निकै खुसी भएको तर अहिले उनको निधनले विद्यालय परिवार मर्माहत र स्तब्ध बनेको बताउँछन् । उनको निधनले देशका लागि अपूरणीय क्षति पुगेको उनले बताए ।

Noting is impossible होइन I M possible भन्ने ‘निम्स’ को मूल ध्येयलाई विद्यालयका सबै विद्यार्थीले आत्मसात गर्ने विश्वास आफूले लिएको प्रधानाध्यापक न्यौपानेले बताए ।

निम्सदाइ निर्मल पुर्जा
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न
न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

न्यायाधीशउपर महाभियोग ?
‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

‘नेपालको रोजगारीको भार अरु देशले नबोकेको भए पहिला नै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित