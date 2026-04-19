+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीमा ट्रकको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते ९:४५

१८ साउन, सर्लाही । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ गणेशचोकस्थित पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा सोमबार बिहान ट्रकको ठक्करबाट एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ।

मृत्यु हुनेमा हरिपुर नगरपालिका–५ लक्षीपुर निवासी पञ्चलाल चौधरी रहेका छन्। उनी कामका लागि साइकलमा हरिपुरबाट हरिवनतर्फ आउँदै गरेका बेला सोही दिशाबाट आएको ट्रकले ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले बताए।

उनका अनुसार मधेश प्रदेश ०३–००२ ख ११९४ नम्बरको ट्रक ठक्कर दिएपछि पश्चिमतर्फ फरार भएको थियो। घटनापछि ट्रकको खोजीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयालाई सूचना दिइएको र खोजतलासका क्रममा बिहान करिब ७ः३० बजे ट्रकसहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए।

प्रहरीले बारा जिल्लाको कोल्बी नगरपालिका–१६ निवासी २५ वर्षीय नरबहादुर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवनमा राखेको जनाएको छ।

दुर्घटनामा संलग्न साइकलसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मृतक चौधरीको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

ट्रक दुर्घटना सर्लाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो
संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन

संकटमा परेपछि साथ खोज्दै बालेन
बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल

बढ्दो तनावप्रति साझा चिन्ता, आपसी सद्‌भाव कायम गर्न अपिल
अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ

अफवाह नफैलाउँ, नपत्याउँ
बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय

बालेनप्रति प्रचण्डका सात संशय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्वमा रास्वपाका पूर्व सल्लाहकार, मेरिटोक्रेसीको नारामाथि प्रश्न

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories
ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

ग्यास सिलिण्डरलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ?

9 Stories
बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

बच्चालाई कस्तो खेलौना दिने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित