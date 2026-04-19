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विराटनगरका उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको घरमा ५ घण्टा छापा, रित्तो हात फर्कियो प्रहरी

अवैध नगद लुकाएको आरोपमा सोमबार बिहान साढे ४ बजेदेखि छापा मारेको प्रहरी करिब ५ घण्टापछि फर्किएको हो । खानतलासीका क्रममा शंकास्पद बस्तु नभेटिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले बताए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते ११:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अवैध रकम लुकाएको आशंकामा प्रहरीले कोशी प्रदेशका उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको घरमा पाँच घण्टासम्म खानतलासी गरेको छ ।
  • मोरङ प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा छापा मारे पनि कुनै शंकास्पद वस्तु फेला नपरेपछि रित्तो हात फर्किएको छ ।
  • प्रहरीले केही नभेटेपछि आफूहरूले क्लिन चिट पाएको व्यापारी मुन्दडाको परिवारले जानकारी दिएको छ ।

१८ साउन,विराटनगर । अवैध रकम लुकाएको आरोपमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको घरमा छापा मारेको प्रहरी रित्तो हात फर्किएको छ ।

अवैध नगद लुकाएको आरोपमा सोमबार बिहान साढे ४ बजेदेखि छापा मारेको प्रहरी करिब ५ घण्टापछि फर्किएको हो । खानतलासीका क्रममा शंकास्पद बस्तु नभेटिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले बताए । मुन्दडा चाँदीको व्यापार गर्ने ठूला व्यापारी मध्ये पर्छन् ।

अवैध नगद र हुन्डीको पैसा लुकाएको सूचनापछि प्रहरी टोली पुगेको थियो । ‘विशेष सूचनाका आधारमा छापा मारिएको हो,’ उनले भने,‘ घरदेखि कार्यालयसम्म लगातार खानतलासी गरियो, केही भेटिएन ।’

देवेनारा समूहका सदस्य वेनीगोपाल मुन्दडाले प्रहरीले छापा मार्दा केही फेला नपारेको बताए । ‘बिहान ५ बजे आएर पुर्जी देखाएर खानतलासी गर्न आएको भन्नुभयो, हामीले सहयोग गर्यौँ,’ उनले भने,‘ सबै ठाउँ हेर्नुभयो, अन्तिममा केही भेट्नुभएन। हामीलाई क्लिन चिट दिएर जानुभयो।’

उद्योगी छापा नेपाल प्रहरी
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