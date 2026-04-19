नेपालमा बौद्ध धर्मको मूल्य–मान्यता र चेस खेलको विकासमा सहकार्य गर्न मंगोलिया इच्छुक

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- मंगोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग सिंहदरबारमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् ।
- मंगोलियाले बौद्ध धर्म, संस्कृति र चेस खेलको विकासमा नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ ।
- परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मंगोलियाबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका हकहितमा मिलेर काम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
१८ साउन, काठमाडौं । नेपालमा बौद्ध धर्मका मूल्य–मान्यता, संस्कृति र चेस खेलको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मंगोलियाले इच्छुक रहेको बताएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका मंगोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेटमा यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरूबीच सोमबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र मंगोलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, भूराजनीतिक समानता, विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री जन्दानशातारले नेपाल र मंगोलियाबीच रहेका भौगोलिक समानताहरूको चर्चा गर्दै बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा मंगोलिया र नेपालजस्ता साना मुलुकहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले नेपाल र मंगोलियाबीच साझा बौद्ध मूल्य–मान्यता तथा संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुक एक–अर्काका आध्यात्मिक छिमेकी रहेको पनि बताएका छन् ।
यसक्रममा उनले बौद्ध धर्मका मूल्य–मान्यता, संस्कृति तथा नेपालमा चेस खेलको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मंगोलिया इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मंगोलियाबीच भूराजनीतिक रूपमा धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले मंगोलियाको अनुभवबाट सिक्न सक्ने बताए ।
उनले विकास, व्यापार, साझेदारी तथा बौद्ध मूल्य–मान्यताका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री खनालले नेपाल र मंगोलियाले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको अधिकार तथा हितका पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने बताए । उनले मंगोलियाले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै साझेदारी व्यवस्थापनमा विश्वस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको भन्दै त्यसको प्रशंसा गरे ।
भेटवार्तामा नेपाल र मंगोलियाबीचको द्विपक्षीय तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित उपायहरूबारे समेत छलफल भएको थियो।
मन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकार मंगोलियासँग आध्यात्मिक साझेदारका रूपमा सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले दुई मुलुकबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
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