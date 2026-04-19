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मध्य मनसुनमा भित्रिए साढे ७१ हजार पर्यटक, बढ्दै चिनियाँ

गत जुलाईमा चीनबाट ११ हजार ९९ पर्यटक आएका छन् । यो गत वर्ष जुलाईमा आएका ६ हजार ८ सय ९० को तुलनामा ६१.०९ प्रतिशत बढी हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १८ गते १५:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२६ जुलाईमा नेपालमा ७१ हजार ७ सय ७५ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले बढी हो ।
  • जुलाई महिनामा सबैभन्दा धेरै २३ हजार ४ सय ९० भारतीय पर्यटक नेपाल आएका छन्, जुन कुल आगमनको ३२.७३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
  • चीनबाट ११ हजार ९९ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसले कोभिडपूर्वको अवस्थाभन्दा ८.६५ प्रतिशतले वृद्धि हासिल गरेको छ ।

१८ साउन, काठमाडौं । नेपालमा सन् २०२६ जुलाईमा ७१ हजार ७ सय ७५ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । जुलाई मध्य मनसुन याम हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यो संख्या गत वर्ष जुलाईको तुलनामा २.३ प्रतिशत बढी हो । २०२५ जुलाईमा ७० हजार १ सय ९३ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

बोर्डका अनुसार जुलाईमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट आएका छन् । भारतबाट २३ हजार ४ सय ९० जना आएका छन् । यो कुल आगमनको ३२.७३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै चीनबाट आउने पर्यटक उल्लेख्य बढेका छन् । गत जुलाईमा चीनबाट ११ हजार ९९ पर्यटक आएका छन् । यो गत वर्ष जुलाईमा आएका ६ हजार ८ सय ९० को तुलनामा ६१.०९ प्रतिशत बढी हो ।

२०१९ जुलाईमा चीनबाट १० हजार २ सय १५ पर्यटक आएका थिए । यसरी चिनियाँ पर्यटक आगमन कोभिडपूर्व अवस्थाभन्दा ८.६५ प्रतिशत माथि पुगेको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो स्थानमा अमेरिका छ । अमेरिकाबाट जुलाईमा ७ हजार ७ सय ५४ जना आएका छन् । बंगलादेशबाट ४ हजार १ सय ७९, बेलायत ३ हजार ७ सय ७३ र अस्ट्रेलियाबाट २ हजार ४ सय २८ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

क्षेत्रगत हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट आउने पर्यटक संख्या सबैभन्दा बढी छ । जुलाईमा सार्क मुलुकबाट २९ हजार ७ सय ५५ जना नेपाल आएका छन्, जुन कुल आगमनको ४१.४६ प्रतिशत हो । तर, यो संख्या अघिल्लो वर्षको ३३ हजार ७ सय ८७ को तुलनामा ११.९३ प्रतिशत कम हो ।

यस्तै भुटानबाट ९ सय ९१, पाकिस्तान ४ सय ७५, श्रीलंका ५ सय ८१ र माल्दिभ्सबाट ३९ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

दक्षिण एसिया बाहेक अन्य एसियाली देशबाट जुलाईमा १७ हजार ४ सय २४ पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो कुल आगमनको २४.२८ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष जुलाईमा १३ हजार ५२ जना आएका थिए ।

यस आधारमा हेर्दा अन्य एसियाली बजारमा ३३.०५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यस समूहमा चीनपछि दक्षिण कोरियाबाट १ हजार ३ सय ९४, मलेसिया १ हजार ३ सय ८०, जापान १ हजार १ सय ११, भियतनाम ५ सय ७४, सिंगापुर र म्यानमारबाट समान ४ सय ३७ तथा थाइल्यान्डबाट ४ सय २८ जना आएका छन् ।

यसैगरी युरोपबाट ९ हजार २ सय ७९ पर्यटक नेपाल आएका छन् । कुल आगमनमा युरोपको हिस्सा १२.९३ प्रतिशत छ । युरोपमा बेलायतबाट ३ हजार ७ सय ७३, जर्मनी ७ सय २३, स्पेन ६ सय ८१, फ्रान्स ६ सय ४४, नेदरल्यान्ड्स ५ सय १४, पोर्चुगल ४ सय ८९ र रुसबाट ४ सय ६७ पर्यटक आएका छन् ।

अमेरिकी देशबाट ८ हजार ८ सय २४ पर्यटक नेपालको पाहुना बनेका छन् । ओसिनियाबाट २ हजार ६ सय ७, मध्यपूर्व (खाडी) बाट ७ सय ३६ र अफ्रिकी देशबाट ३ सय २४ पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

चिनियाँ नेपाल नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटक
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