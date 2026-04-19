प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्रीले गरिन् मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

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- राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अध्यक्षको अनुमति लिई सो प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन् ।
- संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले संसदमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनुमति लिई मधेशी आयोगको दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
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