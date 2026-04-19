+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
स्थलगत :

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरको गुनासो छ- गृहमन्त्रीसँग हामीलाई धेरै अपेक्षा थियो । हामीलाई पनि खोजखबर गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर एक पटक पनि हाम्रो भावना बुझ्न आउनु भएन ।

0Comments
Shares
बसन्त बस्नेत/बिनु सुवेदी/शैलेन्द्र महतो/सुरेश राय बसन्त बस्नेत/बिनु सुवेदी/शैलेन्द्र महतो/सुरेश राय
२०८३ साउन १९ गते १४:४६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुनसरीबाट सुरु भएको धार्मिक विवादले सिरहाको गोलबजारमा उग्र रूप लिँदा स्थानीय मुस्लिम समुदायका दर्जनौं पसल र घरमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ।
  • आइरन स्टोर सञ्चालक साबिर खाँलगायतका व्यवसायीले वर्षौंको मिहिनेतबाट जोडेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति क्षणभरमै खरानी हुँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्।
  • प्रहरी प्रशासनको लाचारी र गोली प्रहारको घटनापछि उत्पन्न तनावका कारण पीडित व्यवसायीले राज्यसँग अविलम्ब निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

१९ साउन, गोलबजार (सिरहा) । गोलबजारमा जे भयो, त्यो त्यहाँको आफ्नो समस्या थिएन । सुनसरीमा जलाएको आगोको लप्काले साबिर खाँको आइरन स्टोर तहसनहस भयो ।

गोलबजार चोकका ६१ वर्षीय स्थानीय जीबछ साहको भनाइमा अघिल्लो साता उनले देखेका दृश्य आफ्नो जीवनकालमा कहिले पनि देखिएका थिएनन् । छेवैको अर्को परिवार अपरिचित भिडबाट निर्घात कुटिएको थियो । कसले कसलाई दोष लगाउने ?

प्रश्न कतै हावामा तैरिरहेको थियो । जीबछलाई भेट्नुअघि हामी साबिर खाँकहाँ पुगेका थियौं ।

साबिर यतिबेला जलेको खण्डहर सम्हाल्ने कि परिवार सम्हाल्ने भन्ने दोधारमा छन् ।

‘बुबाले आर्जन गरेको धन र खेतबारी सबै बेचेर यो व्यवसायमा लगानी गरेका थियौं । २५ वर्षसम्म पसिना बगाएर उभ्याएको व्यवसाय एकै घण्टामा खरानी बनाइदिए । हामीले कसको के बिगारेका थियौं ? अब कहाँ बस्ने, के गर्ने, कसरी छोराछोरी पाल्ने र पढाउने ?,’ सिरहाको गोलबजारमा जलेर खरानी भएको नेहाल आइरन स्टोरको अवशेष देखाउँदै गर्दा सञ्चालक साबिर भावुक भए ।

सोमबार दिउँसो अनलाइनखबरको टोली पुग्दा उनी जलेको पसलबाट खरानी टकटक्याइरहेका थिए । साबिरलाई सहानुभूति र सान्तवना दिन पुर्खौंली गाउँ सिरहा नगरपालिका–२० बाट छिमेकीहरू विजय यादव र दिवाकर यादवलगायत आएका थिए । उनीहरू पनि शोकमा थिए ।

चार दिनअघि खरानी भएको पसलको दर्दनाक दृश्य देखाइरहँदा साबिरमा स्वाभाविक आक्रोश त थियो नै, पीडा झन् गहिरो थियो । आफ्नै आँखा अगाडि करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय जलेर क्षणभरमै खरानी बनेको दृश्य सम्झिँदा उनी रुन मात्र सकेका थिएनन्, त्योभन्दा धेरै पीडा उनको अनुहार र बोलीबाट झल्किरहेको थियो ।

सिरहा जिल्लाकै प्रतिष्ठित र ठूलो आइरन स्टोर आफैं जलेको होइन । ९ दिनअघि सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सल्किएको धार्मिक विवादको आगोले उनको बुबा मो. अजिजु खाँले आर्जेको खेत, २५ वर्ष परिवारले मिहिनेतले जोडेको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंकबाट ऋण लिएर विस्तार गरेको व्यवसाय नै सखाप बनाइदियो ।

विवादको क्रममा राज्यले संयम गुमाएर गोली चलाउँदा सुनसरी र सिरहामा गरी ४ युवकको मृत्यु भइसकेको छ । तर यो विवादमा साबिर वा उनको परिवार कुनै पक्षमा लागेका थिएनन् । सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र सिरहाका गणेश यादव प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकामा साबिर दुःखी छन् । उनीहरूको राज्यको गोलीले मृत्यु नभएको भए सायद साबिरको पसल जल्ने थिएन ।

साबिरसँग आफ्नै व्यापार-व्यवसायको मात्रै बढ्ता चिन्ता थियो । समाजका पक्ष-विपक्षमा उनी बाँडिएर हिँड्ने गर्थेनन् । आपसी भाइचारा, सद्भावमा उनले कहिल्यै कमी हुन दिएनन् । त्यसको प्रमाण उनकै पसलमा रोजगार पाएका २० जना हिन्दु समुदायका व्यक्ति छन् ।

उनले राज्यलाई मासिक रूपमा ठूलो कर तिरेकै छन् । मासिक रूपमा उनले राज्यलाई करिब डेढ लाख रुपैयाँ कर तिर्दै आएका छन् । आपसी भाइचारामा कुनै कमी छैन । उस्तै सद्भाव र सहिष्णुता छ । त्यस कारण गाउँघरबाट आएका उनका छिमेक उनको पसलमा थकाइ मार्थे । सकेको सहयोग गर्थे ।

र, सहानुभूति दिन आएका छिमेकीलाई देखाउँदै उनले सुनाइरहेका थिए, ‘हेर्नुस् मेरा छिमेकीहरू आउनु भएको छ । मैले उहाँहरूलाई भाडामा ल्याएको होइन । हाम्रो चाडपर्वमा उहाँहरू आउनु हुन्छ, उहाँहरूको चाडपर्वमा हामीलाई निमन्त्रणा गरेर बोलाउनु हुन्छ । आखिर कसले यो षड्यन्त्र गरेर यस्तो घटना गरायो ?’

गोलबजारमा दुई समुदायबीच कहिल्यै कुनै विवाद भएका थिएनन् । साबिरको प्रष्ट गुनासो छ, ‘गोलबजारमा यो परिस्थिति प्रहरी प्रशासनले निम्त्याएको हो ।’

प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले घाँटीमै गोली प्रहार गर्दा स्थानीय १६ वर्षीय किशोर गणेश यादवको मृत्यु भयो । त्यस घटनापछि आक्रोशित समूहले मुस्लिम समुदायका पसललाई निशाना बनाएको उनको बुझाइ छ । त्यसअघि सुनसरी घटनामा पनि प्रहरीले गोली चलाएर नै यो स्थिति सिर्जना गरेको थियो । यसले अनाहकमा तीन जनाको मृत्युले पनि उनी अत्यन्तै दुःखी छन् ।

‘सुनसरी घटनामा प्रहरीले गोली नचलाएको भए अथवा त्यतै राज्यले गम्भीरतापूर्वक समयमै सल्ट्याएको भए यो स्थिति आउने थिएन । र, यहाँ सिरहामा पनि गणेश भाइको गोली चलाएरै मारिदियो । यसले उग्र रूप लियो । त्यो बच्चाको के दोष, मेरो के दोष, अब न त त्यो बच्चाको ज्यान फर्केर आउँछ, न त मेरो सम्पत्ति,’ साबिर भन्छन् ।

साबिरको जलेको पसल देखेर उनका छिमेकी विजय यादव पनि अत्यन्त दुःखी छन् । उनले यसरी व्यक्तिको सम्पत्ति ताकेर जलाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र राज्यले अविलम्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

‘हामी सधैँ मिलेर बसेका छौं । सुःखदुःख साट्छौं । यसरी निर्दोष व्यक्तिको सम्पत्तिमा आगजानी, लुटपाट गर्नु ठूलो अपराध हो । दोषीमाथि अविलम्ब कारबाही र क्षतिपूर्ति राज्यले दिनु पर्छ,’ उनले भने ।

गोलबजारमा क्षति भएको साबिरको मात्र होइन, उनका समुदायका अन्य पसल ताकीताकी जलाइएको छ । साबिरको दुई घर पश्चिमपट्टि छेउमा रहेको एबी मल जलेर खरानी भएको छ । सिरहा सुपरमार्केटका सञ्चालक जहाँगिर अन्सारीका भाइ जाफिर अन्सारीका अनुसार मल निर्माणमा करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

भित्र रहेका कपडा, फर्निचर, किचेन सामग्री, कस्मेटिक, किराना तथा विद्युतीय सामग्री सबै जलेर नष्ट भएको छ । भवन र सामग्री गरी करिब २२ करोड बराबरको क्षति भएको उनको भनाइ छ । उनले मल सञ्चालनका लागि कुमारी बैंकबाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

अन्सारीको गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित घरमा पनि आगजनी र तोडफोड हुँदा घरभित्र रहेका सबै सामग्री जलेर नष्ट भएका छन् ।

गोलबजार नगरपालिका–८ पुरानो चोक चोहर्वास्थित न्यू असलम वस्त्रालय तथा आलिया इन्टरप्राइजेजमा आगजनी गरिएको छ । त्यसमा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सञ्चालक असलम खानको भनाइ छ ।

उनका अनुसार करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको जिन्सी सामान, २ करोड रुपैयाँ बराबरका खाता–बही, करिब २ लाख रुपैयाँ नगद तथा करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ ।

यस्तै, गोलबजार नगरपालिका–४ मा रहेको अब्दुल्लाह खानको घरमा तोडफोड भएको छ । त्यसमा करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । गोलबजारकै एके ब्रदर्समा तोडफोड र लुटपाट भयो । त्यसमा करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सञ्चालक राजु खानले बताए ।

गोलबजार नगरपालिका–६ मा रहेको नौसाद मोटर पार्टस् एन्ड वर्कसपमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो । त्यहाँ ग्राहकका ६ वटा मोटरसाइकलसहित पसलका सामग्री जलेर करिब ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको सञ्चालक इमरान खानको भनाइ छ ।

गोलबजार नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष सोहेब अनवरको गोलबजार–४ मा रहेको घरमा पनि आगजनी र तोडफोड हुँदा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

उनका अनुसार फर्निचर, एसी, फ्रिज, वासिङ मेसिन, किचेनका सामग्री जलेर नष्ट भएका छन् । दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद, श्रीमतीका ५ तोला सुन र १५ तोला चाँदी, दिदीका २ तोला सुन र ६ तोला चाँदी तथा आमाका करिब ३ तोला सुनसहितका गरगहना नष्ट भएको उनको भनाइ छ । घरमा मात्रै करिब ६० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

गोलबजार नगरपालिका–४ मा रहेको रोयल प्रिन्स होटल एन्ड पार्टी प्यालेसमा तोडफोड हुँदा करिब ३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सञ्चालक पप्पु खानको भनाइ छ ।

व्यक्तिको व्यवसाय र सम्पत्तिमाथि छानीछानी आगजनी तथा लुटपाट गर्नेमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग उनले गरेका छन् ।

आइरन स्टोरका सञ्चालक साबिरका अनुसार प्रहरी प्रशासनले चाहेको भए पसल केही हदसम्म जोगाउन सकिन्थ्यो । तर आगजनी रोक्न र आगजनी गरे पनि आगो निभाउन प्रशासनले आवश्यक चासो नै दिएन ।

‘प्रहरीले चाहेको भए हाम्रो पसल जोगिन्थ्यो । तर प्रशासनको ढिलाइले हाम्रो केही पनि बाँकी रहेन,’ उनले भने । राज्यलाई ठूलो परिमाणमा कर बुझाउँदै आएका उनी आगजनीपछि यस्तो अवस्थामा पुग्दा सरकारले एक पटक पनि भेट्न नआएकोमा झन् दुःखी छन् ।

‘गृहमन्त्रीसँग हामीलाई धेरै अपेक्षा थियो । हामीलाई पनि खोजखबर गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर एक पटक पनि हाम्रो भावना बुझ्न आउनु भएन,’ उनले पीडा पोख्दै भने, ‘सरकारसँग हाम्रो एउटै माग छ- हामीलाई क्षतिपूर्ति दिइयोस् । नत्र हामी आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौं ।’

नागरिकहरू व्यक्तिको सम्पत्ति ताकेर आगजनी तथा लुटपाट भएकोमा त्रसित छन् । जेनजी आन्दोलनदेखि अपनाइएको यो प्रवृत्तिले व्यक्तिले वर्षौं मिहिनेत गरेर आर्जेको सम्पत्ति ताकेर क्षणभरमै खरानी बनाउने घटना बढ्नेमा नागरिक सशंकित छन् ।

त्यसकारण यस्ता घटना घटाउनेलाई छनबिन गरी पत्ता लगाएर कडा कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने दिवाकर यादवको माग छ ।

‘सडकमा आन्दोलन हुँदा शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो माग राख्न पाउँछन् । तर यसरी कुनै समुदाय र व्यक्तिको सम्पत्ति ताकेर आगजानी लुटपाट गर्नु ठूलो अपराध हो । जेनजी आन्दोलनदेखि यो प्रवृत्ति देखिएको छ । यदि समयमै पत्ता लगाएर यस्ताहरूलाई कडा कारबाही भएन भने अगामी दिनमा परिस्थित झन् भयावह हुने सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने ।

गोलबजारमा फुटपाथमा रेडिमेड कपडा पसल गर्ने महेन्द्र ठाकुर पहिलो पटक धार्मिक विवाद र त्यसपछि भएको घटनाले दुःखी छन् ।

‘हामी सधैँ मिलेर बस्यौं । गोलबजारमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । किन, कसले यस्तो गर्‍यो । ठूलो उद्योग व्यवसायमा आगो लगायो । यो एकदमै निन्दनीय घटना हो । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ,’ उनको माग छ ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्न पाइन्छ । असहज परिस्थित भयो भने राज्यले संयमित तरिकाबाट साम्य गर्नु पर्छ । तर सडकमा नागरिकलाई उग्र शैलीमा ताकीताकी गोली हानेर मार्ने र कुनै समूहले व्यक्तिको सम्पत्ति लक्षित गर्दै आगजनी र लुटपाट गर्ने प्रवृत्ति अक्षम्य अपराध रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

तसर्थ, समयमै दोषीहरू पत्ता लगाएर कडा कारबाही नभए दण्डहिनता मौलाउँदै जाने देखिन्छ । त्यसका संकेतहरू अनलाइनखबरको स्थगलत रिपोर्टिङ क्रममा हामीले फेला पारेका छौं ।

तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाईं

ग्राफिक्स : अरुण देवकोटा

थप रिपोर्टिङ–

यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
यो पनि पढ्नुहोस

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्ज र गोलबजारले सोधेका यी पाँच प्रश्न
यो पनि पढ्नुहोस

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज गोलबजार सिरहा सुनसरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित