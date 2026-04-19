एन्ड्रोइड १७ बिटा ८ अपडेट सार्वजनिक: पिक्सेल ११ सिरिज र नयाँ डिभाइसहरू आउँदै

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- गुगलले पिक्सेल प्रयोगकर्ताका लागि एन्ड्रोइड १७ क्युपिआर १ बिटा ८ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ जुन पिक्सेल ६ सिरिज र त्यसपछिका मोडेलमा उपलब्ध छ।
- नयाँ अपडेटले गुगल मिट, टेलिग्राम र इन्स्टाग्राम लगायतका एपमा देखिएको अडियो समस्या तथा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर जस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू समाधान गरेको छ।
- गुगलले आउँदो अगस्ट १२ मा आयोजना हुने 'मेड बाइ गुगल' इभेन्टमा पिक्सेल ११ सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू र पिक्सेल वाच ५ सार्वजनिक गर्दैछ।
१९ साउन, काठमाडौं । गुगलले पिक्सेल प्रयोगकर्ताहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ क्युपिआर १ बिटा ८ अपडेट सार्वजनिक गरेको छ। दुई हप्ता अघि गुगलले बिटा ७ जारी गरेको थियो। यो नयाँ बिटा अपडेट पिक्सेल ६ सिरिज र त्यसपछिका मोडेलहरूका लागि उपलब्ध छ। अर्को महिना एन्ड्रोइड १७ क्युपिआर१ को स्टेबल भर्सन आउँदैछ। त्यसैले अब एक वा दुई वटा मात्र बिटा अपडेट आउन बाँकी छन्।
नयाँ बिटा अपडेट इन्स्टोल गर्ने तरिका:
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फोनको सेटिङ्समा जाने
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सिस्टममा क्लिक गर्ने
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सफ्टवेयर अपडेट्समा क्लिक गर्ने
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सिस्टम अपडेट मा थिचेर इन्स्टल गर्ने
यो नयाँ अपडेटको बिल्ड नम्बर सीपी३१.२६०६२३.०१० रहेको छ। यसमा २०२६-०७-०५ को सेक्युरिटी प्याच लेभल छ। यसमा गुगल प्ले सर्भिसको २६.२२.३६ भर्सन समावेश छ।
यो बिटा ८ अपडेटले केही ठूला बगहरू समाधान गरेको छ। गुगल मिट, टेलिग्राम, गुगल फोटोज र इन्स्टाग्राम जस्ता एपहरू चलाउँदा आउने अडियोको समस्या ठीक भएको छ। पिक्सेल ट्याब्लेट डक कनेक्ट नहुने समस्या समाधान भएको छ। एनएफसी ट्यागले डाटा नपढ्ने समस्या हटेको छ। फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरले काम नगर्ने समस्या पनि ठीक भएको छ।
पिक्सेल फिचर ड्रप प्रत्येक तीन महिनामा आउँछ। यसले पिक्सेल फोनहरूमा नयाँ फिचरहरू थप्छ।
गुगलको ‘मेड बाइ गुगल’ इभेन्ट अगस्ट १२ मा हुँदैछ। यस कार्यक्रममा गुगलले पिक्सेल ११, पिक्सेल ११ प्रो, पिक्सेल ११ प्रो एक्सएल र पिक्सेल ११ प्रो फोल्ड सार्वजनिक गर्नेछ। साथै दुई साइजमा पिक्सेल वाच ५ पनि आउनेछ।
गुगलले पिक्सेल ट्याग नामको नयाँ ट्रयाकर पनि ल्याउँदैछ। यसको मोडेल नम्बर जीए१२५०६ हो। यो ‘फग लाइट’ रङमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा अल्ट्रा-वाइडब्यान्ड प्रविधि रहनेछ। पिक्सेल ६ प्रो, पिक्सेल ७ प्रो, पिक्सेल फोल्ड, पिक्सेल ८ प्रो, पिक्सेल ९ प्रो, पिक्सेल ९ प्रो एक्सएल, पिक्सेल ९ प्रो फोल्ड, पिक्सेल १० प्रो, पिक्सेल १० प्रो एक्सएल, पिक्सेल १० प्रो फोल्ड र आउँदै गरेको पिक्सेल ११ सिरिजमा युडब्लुबी चिप रहनेछ।
नयाँ पिक्सेल ११ सिरिजमा २ एनएम प्रविधिको टेन्सर जी६ प्रोसेसर रहनेछ। यो चिप टिएसएमसीले बनाउनेछ। गुगलले ५जी मोडेम पनि फेर्दैछ। अब सामसङको साटो मिडियाटेक एम९० मोडेम चिप प्रयोग हुनेछ।
पिक्सेल ६ र पिक्सेल ६ प्रोको गुगल सपोर्ट अक्टोबर १, २०२६ मा सकिनेछ। यी फोनहरूले एन्ड्रोइड १७ क्युपिआर २ बिटा अपडेट पाउने छैनन्। पिक्सेल ६ए ले भने जुलाई २०२७ सम्म सपोर्ट पाउनेछ। यसले एन्ड्रोइड १७ क्युपिआर२ बिटा अपडेट पाउनेछ।
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