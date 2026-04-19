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खोटाङबाट सिन्धुली हुँदै काठमाडौं आउजाउ गर्ने यातायात सेवा बन्द

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २० गते ६:५५

२० साउन, खोटाङ । खोटाङका यातायात व्यवसायीले सिन्धुली हुँदै काठमाडौं आउजाउ गर्ने यातायात सेवा बन्द गरेका छन् ।

सिन्धुलीमा बसको ठक्करबाट सुनकोसीमा कार खस्दा तीनजना बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर पीडितले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध पारेपछि व्यवसायीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि यातायात सेवा बन्द गरेको हो ।

साउन १८ गते फिक्कल गाउँपालिका-२ नवलपुरमा सडक किनारमा रोकेर राखेको कारलाई बसले ठक्कर दिंदा सिन्धुपाल्चोकका दिलकुमार लामा, सिन्धुलीका गणेश थापा र सुजन बलमपाकी मगर नदीमा बेपत्ता छन् ।

पीडित पक्षले उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध पारेका कारण यातायात सेवा स्थगित गरिएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले बताए । सडक अवरुद्ध गरिएका कारण पुर्वबाट काठमाडौं आउजाउने गर्ने सयौं यात्रु मारमा परेका छन् ।

खोटाङबाट काठमाडौं जाँदै गरेको प्रदेश ३-०१-०२४ च ९५७३ नम्बरको कारलाई काठमाडौँबाट ओखलढुंगातर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०८-००१०-०१४४ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा कार सडकबाट करिब ३० मिटर तल नदीमा खसेर बेपत्ता भएको थियो ।

बेपत्ताको खोजीका लागि शसस्त्र प्रहरीको गोताखोर र नेपाल प्रहरीको टोली परिचालन गरिएका छन् तर हालसम्म बेपत्ता फेला पर्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यातायात सेवा
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