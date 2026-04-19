+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युराेपमा टेक राेड शाे गर्दै नास-आईटी

यसअघि सन् २०२५ मा अष्ट्रेलिया र सन् २०२६ मा अमेरिकामा यस्ता रोड शो भएका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नास-आईटीले भदौ २१ देखि असोज ५ सम्म बेलायत र स्विट्जरल्यान्डमा 'नेपाल टेक रोड शो युरोप-२०२६' आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • यो कार्यक्रममार्फत नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई युरोपका लगानीकर्ता र प्रविधि समुदायसँग जोड्ने तथा नेपाललाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
  • नास-आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले भने, 'यो रोड शोले नेपाली कम्पनीहरूलाई नयाँ बजार, साझेदार र दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ ।'

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास-आईटी) ले बेलायत र स्विट्जरल्यान्डमा ‘नेपाल टेक रोड शो युरोप-२०२६’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

आगामी भदौ २१ देखि असोज ५ गतेसम्म (सेप्टेम्बर ६ देखि २१) सञ्चालन हुने रोड शो मार्फत नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई युरोपका व्यवसाय, स्टार्टअप, लगानीकर्ता र प्रविधि समुदायसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडिसी) र ‘नेपाल इन बिजनेस- ग्रोथ एडभाइजर्स’ को सहयोगमा यो रोड शो हुन लागेको हो ।

यसअघि सन् २०२५ मा अष्ट्रेलिया र सन् २०२६ मा अमेरिकामा यस्ता रोड शो भएका थिए ।

नास आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमाणित भइसकेको बताएका छन् ।

‘यो रोड शोले नेपाली कम्पनीहरूलाई नयाँ बजार, साझेदार र दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले नेपाललाई विश्वसनीय प्रविधि साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न पनि सघाउनेछ ।’

रोड शोको पहिलो चरण सेप्टेम्बर ६ देखि १२ सम्म यूकेमा हुनेछ । यसको मुख्य कार्यक्रम सेप्टेम्बर ९ मा लन्डनस्थित रेडिसन ब्लु होटल लण्डन हिथ्रोमा साँझ ५ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरण सेप्टेम्बर १३ देखि २१ सम्म स्विट्जरल्यान्डमा हुनेछ भने मुख्य कार्यक्रम सेप्टेम्बर १६ मा ज्यूरिखस्थित होटल सेन्ट गोठार्डमा साँझ ५ बजे आयोजना गरिनेछ ।

कार्यक्रममा नास आईटीका १७ भन्दा बढी सदस्य कम्पनीहरूले आफ्ना सेवा र प्रविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछन् ।

हाल नेपालको आईटी उद्योग तीव्र गतिमा बढिरहेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा १ लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति कार्यरत छन् भने विदेशी आम्दानीमा वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि (नास आइटीमा आबद्ध कम्पनीका सर्भे अनुसार) भएको अनुमान नास आइटीकाे छ ।

नास-आईटी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल

एन्फा निलम्बन फुकुवाका लागि फिफासँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ : मन्त्री पोखरेल
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण
क्यानका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश, थुनामुक्त भने नहुने

क्यानका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश, थुनामुक्त भने नहुने
नेपाल लिकर्सका सीईओ तुलाधर एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्डबाट सम्मानित

नेपाल लिकर्सका सीईओ तुलाधर एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्डबाट सम्मानित
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्यास उद्योगीले भने- अभाव हल्लामात्र हो, उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्दा समस्या

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्यास उद्योगीले भने- अभाव हल्लामात्र हो, उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्दा समस्या
रास्वपा सांसद पाण्डेको स्पष्टीकरण– सेनासँगको समन्वयमै करिडोर विस्तारको काम भएको हो

रास्वपा सांसद पाण्डेको स्पष्टीकरण– सेनासँगको समन्वयमै करिडोर विस्तारको काम भएको हो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित