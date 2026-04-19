+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल लिकर्सका सीईओ तुलाधर एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्डबाट सम्मानित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १९ गते १७:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल लिकर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिनश वीर सिंह तुलाधर सिंगापुरमा आयोजित एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्सअन्तर्गत ‘सीईओ अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्।
  • एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्सले नेतृत्व क्षमता र रणनीतिक नवप्रवर्तनका आधारमा प्रत्येक वर्ष एसियाका उत्कृष्ट व्यवसायिक नेतृत्वकर्तालाई सम्मान गर्दै आएको छ।
  • तुलाधरले यो उपलब्धि आफ्नो व्यक्तिगत सफलता नभई सम्पूर्ण नेपाल लिकर्स परिवारको सामूहिक मेहनतको परिणाम भएको बताउनुभएको छ।

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल लिकर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अभिनश वीर सिंह तुलाधर सिंगापुरमा आयोजित एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्स अन्तर्गत प्रतिष्ठित ‘सीईओ अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्।

कम्पनीका अनुसार यो सम्मान नेपाल लिकर्सका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रका लागि पनि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली नेतृत्वको क्षमता र योगदानलाई थप स्थापित गरेको कम्पनीले जनाएको छ।

एसिया बिजनेस लिडर्स अवार्ड्सले हरेक वर्ष एसियाभरका उत्कृष्ट व्यवसायिक नेतृत्वकर्तालाई नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक नवप्रवर्तन तथा सम्बन्धित उद्योगमा पुर्‍याएको रूपान्तरणकारी योगदानका आधारमा सम्मान गर्दै आएको छ।

तुलाधर यसअघि नेपाल लिकर्समा डाइरेक्टर अफ अपरेसन्सका रूपमा कार्यरत थिए। त्यसपछि उनी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका हुन्। ‘जेन–जी’ पुस्ताका नेतृत्वकर्ताका रूपमा परिचित उनले युनिभर्सिटी अफ रिचमन्ड र इसेक बिजनेस स्कुलबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।

कम्पनीका अनुसार उनले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक ज्ञान र संस्थाभित्रको व्यावहारिक अनुभवलाई संयोजन गर्दै बजारमा आधुनिक तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण स्थापित गरेका छन्। उनको नेतृत्वले संस्थागत विरासतलाई नवप्रवर्तनसँग जोड्दै कम्पनीको व्यवसायलाई नयाँ गति दिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

सम्मान प्राप्त गरेपछि तुलाधरले यो उपलब्धि आफ्नो व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाल लिकर्स परिवारको सामुहिक मेहनतको परिणाम भएको बताए।

नेपाल लिकर्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्यास उद्योगीले भने- अभाव हल्लामात्र हो, उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्दा समस्या

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ग्यास उद्योगीले भने- अभाव हल्लामात्र हो, उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्दा समस्या
रास्वपा सांसद पाण्डेको स्पष्टीकरण– सेनासँगको समन्वयमै करिडोर विस्तारको काम भएको हो

रास्वपा सांसद पाण्डेको स्पष्टीकरण– सेनासँगको समन्वयमै करिडोर विस्तारको काम भएको हो
बङ्गलादेशमा बेपत्ता पार्नेलाई मृत्युदण्डको प्रस्ताव

बङ्गलादेशमा बेपत्ता पार्नेलाई मृत्युदण्डको प्रस्ताव
आफन्तले बुझेनन् कप्तानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका रवीन्द्रको शव, गृहमन्त्री अस्पताल जाँदै

आफन्तले बुझेनन् कप्तानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका रवीन्द्रको शव, गृहमन्त्री अस्पताल जाँदै
बाढीले विद्यालय भत्कायो, विद्यार्थी चौरमा पुगे

बाढीले विद्यालय भत्कायो, विद्यार्थी चौरमा पुगे
सांसद विकको प्रश्न– जाजरकोटका भूकम्प पीडितले कहिलेसम्म टहरामै बस्नुपर्ने ?

सांसद विकको प्रश्न– जाजरकोटका भूकम्प पीडितले कहिलेसम्म टहरामै बस्नुपर्ने ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन

साबिरलाई सान्त्वना दिन विजय आए, सरकार आएन
किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  

किन उठ्यो ‘ठूलो परिवार, सुखी परिवार’को कुरा ?  
कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो

कप्तानगञ्जमा झिल्को, गोलबजारमा डढेलो
‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’

‘भदौमा हुने शिक्षक आन्दोलन पहिलेको भन्दा ठूलो हुन्छ’
नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’

नपढी ‘पास’, नपढाइ ‘गुणस्तर’
स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्

स्थलगत कप्तानगञ्ज : ओमप्रकाश र जयप्रकाश बिते, जाबिर र हजरत जान सकेनन्
कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

कप्तानगञ्ज : ग्राउन्ड जिरोमा जे देखियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

एकैपटक तीन समय देखाउने रहस्यमयी घडी

11 Stories
सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

सात कारण, जसले घाँटी खसखस हुन्छ

7 Stories
के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

के ग्रीन टीले मोटोपन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ ?

10 Stories
के हुन्छ टाउकोभित्र ?

के हुन्छ टाउकोभित्र ?

6 Stories
के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

के बरफ लगाएर अनुहार सफा हुन्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित