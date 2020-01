एमसीसीको यस बुँदामा खासै …उ गर्नुपर्ने छैन – ओली

१५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणहरुबारे बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा तथ्यहरुसहित छर्लङ्ग पारे ।

पार्टीभित्र तर्कपूर्ण ढंगले एमसीसीको पक्षमा बहस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौताको दफा ७ माथि उठिरहेको प्रश्नमाथि भने स्पष्ट जवाफ दिएनन् । जबकि नेकपाभित्रका एमसीसीका आलोचकहरुले यही दफा ७ माथि नै फोकस गर्दै आइरहेका छन् ।

एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ७.१ मा लेखिएको बूँदा यस्तो छ, ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।’

एमसीसीका सबन्धमा कृष्णबहादुर महराजीले पनि वार्ता गर्नुभएको थियो । वार्ताको ‘भर्बेटिम’ पनि मसँग छ । यसमा उहाँले संसदबाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत प्राप्त हुन पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर बताउनुभएको थियो ।

यही बुँदालाई लिएर नेकपाभित्र भीम रावल लगायतका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय कानूनलाई नै अमान्य घोषणा गर्ने गरी सम्झौता गरिनु र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप हुने भन्दै रावल लगायतले यो बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नेकपाका कतिपय नेताहरु चाहिँ यो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ, तर दफा ७ को यो बुँदा सच्याउनुपर्छ भन्ने मत राख्छन् ।

राष्ट्रिय कानूनलाई अमान्य बनाउने गरी राखिएको यो बुँदाबारे नेकपाभित्र सघन बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्तव्यमा किन ७ नम्बर बुँदा आपत्तिजनक छैन भन्ने व्याख्या गरेनन् । यस सम्झौतामा उठेको वौद्धि सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दफा ७ बारे दिएको जवाफ यस्तो थियो–

‘सम्झौताको धारा ७ मा उल्लेखित The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal. भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको । यस बुँदामा अलिकति विवाद साथीहरुले गर्न खोज्नुभएको छ, कताकति । यसको खासै …. यो… उ गर्नुपर्ने छैन यसमा ।’

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको विचार –