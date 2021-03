रामायणका ‘राम’ भाजपामा प्रवेश !

५ चैत, काठमाडौँ । सर्वाधिक चर्चिच हिन्दी सिरियल ‘रामायण’का मुख्‍य अभिनेता अरुण गोविल बिहीबार भाजपामा प्रवेश गरेका छन् । अरुण गोविलले नयाँ दिल्लीस्थित भाजपाको पार्टी कार्यालयमा सदस्‍यता लिएको भारतीय सञ्‍चारमाध्‍यमहरुले जनाएका छन् ।

उनलाई भाजपाका राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंहले सदस्यता दिएको भाजपाले जनाएको छ । रामानन्द सागरको सिरियल ‘रामायण’ मा उनले भगवान रामको भूमिका निभएका थिए ।

