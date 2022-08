३ भदौ, काठमाडौं । ऐन संशोधन गरेर थप शक्तिशाली बनाइएको लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन)मा सोझै विचौलिया समूहको प्रवेशबारे पहिल्यैदेखि चर्चा छँदै थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने पछिल्लो उदाहरण हुन्, प्रमोद राणा ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियालाई राणाकै जोडबलमा लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती र सेती–६ (एसआर–६) जलविद्युत् परियोजना जिम्मा लगाएको छ ।

बिहीबार (२ भदौमा) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा होटल सोल्टीमा कार्यक्रम गरेर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेवावाटको एसआर–६ परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार यो परियोजना एनएचपीसीलाई जिम्मा लगाउन राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, व्यवसायी दीपक भट्ट र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टसम्मलाई विश्वासमा लिएका थिए । सीईओ सुशील विभिन्न आयोजना तथा ठेक्का एजेन्टका रुपमा काम गर्ने व्यवसायी दीपक भट्टका दाइ हुन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय सतलजले लगानी बोर्डबाट पाएको तल्लो अरुणमा आयोजनामा दीपक भट्ट आफैं एजेन्ट छन् ।

‘पश्चिम सेती सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा बन्ने हो, यस्तो परियोजनामा स्थानीय लगानीकर्ता वा एजेन्ट हुँदैनन्,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्,‘बोर्डले आधिकारिक रुपमा एनएचपीसीलाई मात्रै चिन्छ, प्रमोद राणा र उनको कम्पनीलाई चिन्दैन ।’

नातामा प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु देउबा राणाका भाइ पर्छन् एनएचपीसीका ‘एजेन्ट’ प्रमोद ।

उनी अहिलेसम्म गुप्त रुपमा यी परियोजनाहरु हत्याउन दौडधुपमा थिए । तर, एनएचपीसीसँग सम्झौता हुने भएपछि उनी बिहीबार दिउँसो लगानी बोर्डको कार्यालयमा कम्पनीका अधिकारीहरुसँग पुगेका थिए ।

संसद भवन परिसरभित्र रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयमा एनएचपीसी र लगानी बोर्डका अधिकारीहरुसँग बैठकमा सहभागी भए । लगानी बोर्डका केही अधिकारीले त राणालाई चिन्दा पनि चिनेनन् ।

एनएसपीसीलाई पश्चिम सेती दिलाउन राणाले खेलेको भूमिकाको झल्काउने प्रमाण लगानी बोर्ड नेपालले आफ्नै फेसबुक पेज र ट्विटर ह्यान्डलमा पोस्ट गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भट्ट र एनएपीसीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहसँगै राणाले लगानी बोर्ड परिसरमै फोटो खिचाएका छन् । उनले अतिथिका रुपमा खादा पनि पहिरिएका छन् ।

