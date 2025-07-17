+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नाटक अभिनयमा गरिमा शर्मा, ‘आवर्ती’बाट रंगमंचमा डेब्यू

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १४:४७
मण्डला थिएटरमा नाटक प्रशिक्षण अभ्यासमा ब्यस्त अभिनेत्री गरिमा शर्मा ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री गरिमा शर्माले डेब्यू नाटक 'आवर्ती'मा अभिनय गर्ने भएकी छन् र मण्डला थिएटरमा प्रशिक्षण अभ्यास भैरहेको छ।
  • नाटक 'आवर्ती' ३० साउनदेखि १५ भदौसम्म मण्डला थिएटरमा मंचन हुनेछ र सम्राट भुजेलले निर्देशन गर्दैछन्।
  • गरिमासहित प्रार्थना पाठक, श्रीशेष श्रेष्ठ, चिराग पनेरु र दिपेश गजुरेलले नाटकमा अभिनय गर्नेछन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री तथा मोडल गरिमा शर्माले नाटकमा अभिनय गर्ने भएकी छन् । उनको डेब्यू नाटक ‘आवर्ती’को अहिले मण्डला थिएटरमा प्रशिक्षण अभ्यास भैरहेको छ ।

दुई साता लामो अमेरिका घुमफिरपछि गरिमा यो नाटकको लागि केही दिनअघि काठमाडौं आइपुगेकी हुन् ।

‘मेरो लागि यो नाटक नयाँ अनुभव हुनेछ । अभिनय क्षमतालाई निखार्ने अवसरको रुपमा मैले लिएकी छु’ रिहर्सलमा ब्यस्त गरिमाले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

नाटकलाई सम्राट भुजेलले निर्देशन गर्दैछन् । जन्म र मृत्युपछिको आत्माको खोजको कथामा नाटकले दर्शकलाई प्रेमको रोमाञ्चक कथा पनि भन्छ । ‘हाम्रो लेखान्त आत्माबाटै भएर आएको हुन्छ । यो आत्माको खोजको कथा हो’ निर्देशक भुजेलले भने ।

गरिमालाई कसरी अप्रोच गर्नुभयो ? भुजेलको जवाफ थियो- कलाकारको ठाउँ भनेको फिल्म, थिएटर हो । कलाकारले एक्स्प्लोर गर्ने ठाउँ हो ।’

नाटक ‘आवर्ती’ ३० साउनदेखि १५ भदौसम्म मण्डला थिएटरमा मंचन हुनेछ । कोशा आर्ट्सले मण्डलासँगको सहकार्यमा नाटक प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।

गरिमासहित नाटकमा प्रार्थना पाठक, श्रीशेष श्रेष्ठ, चिराग पनेरु र दिपेश गजुरेलको अभिनय हुनेछ ।

पछिल्लो समय फिल्मका कलाकार धमाधम नाटकमा आइरहेका छन् । सनिशा भट्टराईले पारिजातको चर्चित नाटक ‘शिरिषको फूल’मा अभिनय गरिरहेकी छन् ।

गत महिना रेखा थापाले ‘मीरा’बाट नाटकमा डेब्यू गरेकी थिइन् । त्यसअघि शिल्पा मास्केले शिल्पी थिएटरको नाटकमा अभिनय गरेकी थिइन् ।

गरिमा शर्मा मण्डला थिएटर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित