+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गरिमा शर्माको डेब्यू नाटक ‘आवर्ती’को प्रिमियर (तस्वीर)

दर्शकका लागि शुक्रबार बेलुका पहिलोपटक अभिनय गरेपछि गरिमाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मेरो लागि यो नाटक नयाँ अनुभव हुनेछ । अभिनय क्षमतालाई निखार्ने अवसरको रुपमा मैले लिएकी छु ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३१ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री गरिमा शर्माको मुख्य भूमिका रहेको नाटक 'आवर्ती' मण्डला थिएटरमा शुक्रबारदेखि १५ भदौसम्म मञ्चन भइरहेको छ।
  • निर्देशक सम्राट भुजेलले नाटकलाई जन्म र मृत्युपछिको आत्माको खोजको कथा भनेका छन्।
  • नाटकमा गरिमा शर्मासहित प्रार्थना पाठक, श्रीशेष श्रेष्ठ, चिराग पनेरु र दिपेश गजुरेलले अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री तथा मोडल गरिमा शर्माको शीर्ष भूमिका रहेको नाटक ‘आवर्ती’को मञ्चन शुक्रबारदेखि मण्डला थिएटरमा सुरु भएको छ ।

सम्राट भुजेल निर्देशित नाटकको मञ्चन १५ भदौसम्म मञ्चन हुनेछ ।

दर्शकका लागि शुक्रबार बेलुका पहिलोपटक अभिनय गरेपछि गरिमाले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मेरो लागि यो नाटक नयाँ अनुभव हुनेछ । अभिनय क्षमतालाई निखार्ने अवसरको रुपमा मैले लिएकी छु ।’

जन्म र मृत्युपछिको आत्माको खोजको कथामा नाटकले दर्शकलाई प्रेमको रोमाञ्चक कथा पनि भन्छ । ‘हाम्रो लेखान्त आत्माबाटै भएर आएको हुन्छ । यो आत्माको खोजको कथा हो’ निर्देशक भुजेलले भने ।

कोशा आट्र्सले मण्डलासँगको सहकार्यमा नाटक प्रस्तुत गरेको हो । गरिमासहित नाटकमा प्रार्थना पाठक, श्रीशेष श्रेष्ठ, चिराग पनेरु र दिपेश गजुरेलको अभिनय छ ।

आवर्ती गरिमा शर्मा नाटक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतीय विदेश सचिव भोलि काठमाडौं आउँदै

भारतीय विदेश सचिव भोलि काठमाडौं आउँदै
रविको कारागार सरुवा : लिन पुग्यो प्रहरी र सशस्त्रको गाडी

रविको कारागार सरुवा : लिन पुग्यो प्रहरी र सशस्त्रको गाडी
वेम्बली रंगशालामा गुञ्जिँदै ‘ब्ल्याकपिंक’ले रच्यो इतिहास

वेम्बली रंगशालामा गुञ्जिँदै ‘ब्ल्याकपिंक’ले रच्यो इतिहास
एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको ट्रफी वीरगञ्‍जमा अनावरण, मधेशको जर्सी पनि सार्वजनिक

एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको ट्रफी वीरगञ्‍जमा अनावरण, मधेशको जर्सी पनि सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन

नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन
नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको चितवन समिति गठन

नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको चितवन समिति गठन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित