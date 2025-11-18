‘इन्गेजमेन्ट’ चर्चाले हैरान गरिमा, यथार्थ के हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मोडल तथा अभिनेत्री गरिमा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको इन्गेजमेन्टको अफवाहप्रति प्रष्टिकरण दिइन्।
- उनी भन्छिन्, \'म अमेरिका छु, नेपालमा मेरो इन्गेजमेन्ट भैसकेको छ, तर त्यो गलत समाचार हो।\'
काठमाडौं । मोडल तथा अभिनेत्री गरिमा शर्मा एक फिल्मी कार्यक्रमलाई लिएर अहिले अमेरिका घुमघाममा ब्यस्त छिन् । तर, स्वदेशमा भने उनको ‘इन्गेजमेन्ट’ चर्चा सामाजिक सञ्जालमा गर्माएको छ ।
उनले इन्गेजमेन्ट गर्दै गरेको जस्तो देखिने फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भइरहेको छ । कतिपयले उनलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिएका छन् ।
यो चर्चाले भने गरिमालाई हैरान पारिरहेको देखिन्छ । उनले सामाजिक सञ्जालबाटै यसबारे प्रष्टीकरण दिँदै ‘फेक न्यूजले गर्दा आफू निराश’ भएको बताएकी छिन्, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालको स्टाटसबाटै ।
उनी लेख्छिन्, ‘आफू यता अमेरिकामा छु । नेपालमा मेरो इन्गेजमेन्ट भैसकेछ । बिहे चाहिँ म नेपाल फर्केपछि गरौँला है । अब के भन्नु ? गलत समाचारको कारण सँधैजसो निराश छु ।’
यथार्थमा, जुन फोटो भाइरल भइरहेको छ, त्यो गरिमा अभिनित एक पुरानो म्युजिक भिडियोको स्क्रिनसट हो । जसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलिएको देखिन्छ ।
