+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भीमबहादुर : क्यान्सरसँग जुधेरै छोरीहरू पढाए, मृत्युपछि पनि सिकाए संस्कार

बुवाको किरिया बसिरहेका छन् निशा र अनिशा

उनीहरूले चलिरहेको मान्यतालाई चुनौती दिएर निधनपछि पनि बुवामाथि यो सम्मान कायम राख्ने प्रेरणा भने बुवा भिमबहादुरबाटै पाएका हुन् ।

0Comments
Shares
सविन लामिछाने सविन लामिछाने
२०८२ साउन २२ गते १६:०६

२२ साउन, दमौली (तनहुँ) । सेतो लुगा, कपाल खौरिएको टाउको, मौन र गहिरो अनुहार । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाढाबमा केही दिनयता यस्तो दृश्यले धेरैको मन छोएको छ । २५ वर्षीया निशा र २१ वर्षीया अनिशा आफ्ना पिता भीमबहादुर क्षेत्रीको काजकिरियामा आमासँगै बसेका छन् ।

परम्परा, संस्कृति र सामाजिक मान्यताका आधारमा अझै पितृसत्तालाई मलजल गरिरहेको नेपाली समाजका लागि छोराहरूले यसो गरेका हुन्थे भने यो नियमित र सामान्य प्रक्रिया नै थियो ।

तर, चलिरहेको रितिभन्दा थोरै पर गएर बुवाको शवलाई काँध थापेका दुई छोरीहरूले त्यसपछि धानेका सबै परम्परा समाजका लागि प्रेरणा बनेको छ ।

निशा र अनिशाले परम्परा निभाउनु त एकातिर छ नै  साथमा उनीहरूले सामाजिक चेतना र लैङ्गिक समानताको सशक्त सन्देश पनि दिएका छन् ।

बुवाको काँध थाप्ने, दागबत्ती दिने, कपाल खौराउने र १३ दिनसम्म काजकिरिया बस्ने कार्य छोरीहरूले गरेको देख्दा समाज स्तब्ध मात्र भएन, नयाँ सोचको मार्ग पनि खुलेको छ ।

उनीहरूले चलिरहेको मान्यतालाई चुनौती दिएर निधनपछि पनि बुवामाथि यो सम्मान कायम राख्ने प्रेरणा भने बुवा भीमबहादुरबाटै पाएका हुन् ।

भीमबहादुर २९ वर्ष हुँदा नै ठूलो बिमारी परे । धेरै प्रयासहरूपछि भरतपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेका उनलाई ब्लड क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो ।  तर, रोग जति गहिरो थियो, त्यति नै उचो थियो उनको आत्मवल ।

रोगले थलिए पनि उनले हिम्मत हारेनन्, जिम्मेवारी छोडेनन् ।

बुवाको किरिया बसिरहेका निशा र अनिशा । 

सानो होटल सञ्चालन गर्दै, दुई छोरीहरूको पढाइ र आफ्नो उपचार सँगसँगै अघि बढाए । श्रीमती ममताको साथ र बाख्रापालनको सहाराले उनी १८ वर्षसम्म रोगसँग लडिरहे ।

छोरीहरू निशा र अनिशा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पठाए ।

उनीहरू बुवाको अन्तिम अवस्थाको खबर पाएपछि नेपाल फर्किएका थिए ।  अन्तत: ४७ वर्षको उमेरमा गत बुधबार भिमबहादुरको निधन भयो ।

अन्त्यष्टिमा छोरीहरूले बुवालाई काँध दिएर घाटसम्म पुर्‍याए । दागबत्ती दिए । अनि १३ दिनसम्म आमासँगै काजकिरिया पनि बसे । समाजका धेरैले यो दृश्य भावुक भएर हेरे, कतिपयका लागि नौलो पनि थियो ।

बुधबारदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरू, स्थानीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाजका व्यक्तिहरू क्षेत्री परिवारलाई सान्त्वना दिन याम्पाढाब आइरहेका छन् ।

बुधबार सान्तवना दिन गएका जिल्ला समन्वय समिति तनहँुका प्रमुख शान्तीरमण वाग्लेले कपाल खौरिएर छोरीहरू काजकिरियामा बस्नु समाजका लागि सकारात्मक भएको बताए ।

उनले भने, ‘कानुनी र धार्मिक परम्परा छोराले मात्र हैन, छोरीले पनि पिताको संस्कार गर्न सक्छिन् भन्ने कुरा समाजलाई बताउन सफल भएका छन् ।’

भिमबहादुर क्षेत्री
लेखक
सविन लामिछाने

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शिक्षा समिति बैठकमा श्याम घिमिरे र सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक

शिक्षा समिति बैठकमा श्याम घिमिरे र सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक
लिङ्देन पक्षको बैठक बत्तिसपुतलीमा जारी, असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाइएन

लिङ्देन पक्षको बैठक बत्तिसपुतलीमा जारी, असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाइएन
भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको निर्णय

भदौ दोस्रो सातादेखि आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको निर्णय
यस्तो छ आज टप १० ब्रोकरको कारोबार

यस्तो छ आज टप १० ब्रोकरको कारोबार
कोशी सरकारले ह्विप लगाएर अस्वीकृत गर्‍यो भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, आफैं पेस गर्ने

कोशी सरकारले ह्विप लगाएर अस्वीकृत गर्‍यो भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक, आफैं पेस गर्ने
टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’

टिकटक बन्यो एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको ‘इन्टरटेनमेन्ट पार्टनर’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित