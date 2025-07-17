शिक्षा समिति बैठकमा श्याम घिमिरे र सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक

२२ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठबीच नोकझोक भएको छ ।
बैठकमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठले १६ असारको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्न किन रोकियो, कसले रोक्यो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । यही बीचमा कांग्रेस सांसद घिमिरेले मैले बोल्न पाउनु पर्छ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।
निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिको विषयमा छलफल हुँदा घिमिरे र श्रेष्ठबीच नोकझोक चलेको हो ।
निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिँदा आवासीय दिनु पर्ने सुमनाले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । घिमिरेले आवासीय राख्न नहुने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।
