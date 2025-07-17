+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एकाएक किन बढ्यो लिबर्टी इनर्जीको कारोबार ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लिबर्टी इनर्जीको आज ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ, जुन सबैभन्दा बढी हो।
  • कम्पनीको सेयर मूल्य आज ५.७२ प्रतिशतले बढेर २५४ रुपैयाँ १७ पैसा पुगेको छ।
  • नासा सेक्युरिटिजमार्फत सबैभन्दा धेरै २ लाख ५२ हजार २४३ कित्ता सेयर खरिद भएको छ।

२२ साउन, काठमाडौं । आज बिहीबार सबैभन्दा धेरै रकमको सेयर कारोबार भएको कम्पनी हो– लिबर्टी इनर्जी ।

कम्पनीको कुल ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो । विगतमा धेरै कारोबार हुँदै आएका चर्चित कम्पनीलाई लिबर्टीले आज पछाडि पार्‍यो । अहिलेसम्म मूल्यलाई प्रभाव पार्ने लिबर्टीको कुनै नयाँ सूचना बाहिर सार्वजनिक भएको छैन ।

आज कम्पनीको कारोबार धेरै भएको मात्रै छैन, मूल्य पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज यस कम्पनीको मूल्य ५.७२ प्रतिशत बढेको छ । हाइड्रोपावरमध्ये तुलनात्मक रुपमा कम्पनीको मूल्य सस्तो छ ।

आजको वृद्धिपछि यसको मूल्य २५४ रुपैयाँ १७ पैसा छ । कम्पनीको आजको यो मूल्य गत वर्षको भदाै २ यताकै उच्च हो ।

पछिल्लो समय हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले धमाधम गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । कम्पनीको वित्तीय विवरण राम्रो आउने अनुमानले खरिदबिक्री बढेको हुन सक्ने ब्रोकर सञ्चालक बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनी २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ ।

‘कारोबारीले आफ्नै हातबाट आफैले अनलाइन प्रणाली टीएमएसबाट कारोबार गर्ने हुन्, त्यसकारण कारोबार बढी हुनुमा ब्रोकरको कुनै भूमिका रहँदैन’ एक ब्रोकर सञ्चालकले भने ।

आज यस कम्पनीको सेयर सबैभन्दा धेरै नासा सेक्युरिटिज (५८)मार्फत खरिद भएको छ । सो ब्रोकर कम्पनीमार्फत कम्पनीको २ लाख ५२ हजार २४३ कित्ता सेयर खरिद भएको छ ।

धेरै बिक्री पनि नासाबाटै भएको छ । १ लाख ४९ हजार ४९२ कित्ता सेयर बिक्री भएको छ । लिबर्टीको सेयर खरिद धेरै भएका अरु ब्रोकर कम्पनीमा एबीसी (१७) बाट १ लाख ११ हजार ४९३ कित्ता तथा दिपशिखा (३८) बाट ६९ हजार ८१० र डायनामिक (४४) बाट ६९ हजार २० कित्ता भएको छ ।

बिक्रीतर्फ नासापछि (आकाश भैरब) ८१ बाट ९५ हजार १२६ कित्ता, इम्पेरियल (४५) बाट ८२ हजार १८३ तथा लिन्च (४१) बाट ६१ हजार ७७० कित्ता बिक्री भएको छ ।

 

लिबर्टी इनर्जी सेयर कारोबार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मदिरा तस्करी मुठभेड : छानबिन समिति बन्ने, इन्स्पेक्टरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने

मदिरा तस्करी मुठभेड : छानबिन समिति बन्ने, इन्स्पेक्टरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइने
गृहश्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारी

गृहश्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको तयारी
१० दलको संयुक्त विज्ञप्ति : दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्ति अस्वीकार्य

१० दलको संयुक्त विज्ञप्ति : दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्ति अस्वीकार्य
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जना सिफारिस (नामावली)

उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २७ जना सिफारिस (नामावली)
क्यूआर काण्डमा मुछिएका मन्त्रीको ३ करोड ७० लाख ऋण

क्यूआर काण्डमा मुछिएका मन्त्रीको ३ करोड ७० लाख ऋण
फोटो टाँस्न मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन, सुविधा लिन्नँ : बानियाँ

फोटो टाँस्न मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन, सुविधा लिन्नँ : बानियाँ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित