+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares
फेसन :

नेपाली सुपरमोडल वर्षाको छलाङ : ‘च्यानल’ को विलासी कलेक्सन लगाएर न्यूयोर्कमा वाक

ब्रान्डले केही दिनअघि ‘च्यानल मेटियर्स डे आर्ट २०२६’ को आयोजना गरेको थियो जहाँ, उक्त ब्रान्डले उत्पादन गरेका वार्षिक लक्जरी संग्रहलाई सुपरमोडलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १४:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली सुपरमोडल वर्षा थापाले विश्वचर्चित फेसन ब्रान्ड ‘च्यानल’ को वार्षिक लक्जरी संग्रह क्याटवाकमा प्रस्तुत गरेकी छिन्।
  • ‘च्यानल मेटियर्स डे आर्ट २०२६’ कार्यक्रम न्यूयोर्क सबवेमा रचनात्मक निर्देशक म्याथ्यू ब्लाजीको नेतृत्वमा आयोजना गरिएको थियो।
  • वर्षाले इन्स्टाग्राममा भनिन्, ‘मैले रहस्य छनोट गरेँ, मेरो लागि उनी ‘आधुनिक च्यानलकी महिला’ हुन्’ र च्यानललाई धन्यवाद दिइन्।

न्यूयोर्क । नेपाली सुपरमोडल वर्षा थापा विश्वचर्चित फेसन ब्रान्ड ‘च्यानल’ को पहिरनमा सजिएर क्याटवाक प्रस्तुति दिएकी छिन् ।

ब्रान्डले केही दिनअघि ‘च्यानल मेटियर्स डे आर्ट २०२६’ को आयोजना गरेको थियो जहाँ, उक्त ब्रान्डले उत्पादन गरेका वार्षिक लक्जरी संग्रहलाई सुपरमोडलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त शोले मेसन डी’आर्टको उत्कृष्ट फ्रान्सेली शिल्प कौशल (सेभोइर-फेयर) लाई प्रस्तुत गर्छ । यो कलेक्सन रचनात्मक निर्देशक म्याथ्यू ब्लाजीको नेतृत्वमा मेटियर्स डी’आर्ट, न्यूयोर्क सबवेमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

वर्षाले यसको जानकारीसहितको भिडियो इन्स्टाग्रामबाट दिएकी छिन् । ‘हाम्रो आफ्नै स्वभावले निर्देशित भएर हामीलाई आफ्नै ढंगले हिँड्न भनिएको थियो’ वर्षाले भनेकी छिन्, ‘मैले रहस्य छनोट गरेँ । हल्ला र भीडको बीचबाट उनी को हुन् भन्ने बारेको रहस्यवादी हिँडाइ । मेरो लागि उनी ‘आधुनिक च्यानलकी महिला’ हुन् ।’

न्यूयोर्क सहरमा आफूलाई च्यानल महिला भएर हिँड्न मद्दत गरेकोमा वर्षाले च्यानललाई धन्यवाद दिएकी छिन् । अमेरिकामा संघर्ष गरिहेकी नेपाली मोडलको लागि यो अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।

यस्तो कार्यक्रममा यसअघि हिपहप स्टार असाप रक्की, मार्गरेट क्वाली, लिन्डा इभान्जेलिस्टा, तेयना टेलरसहितका विश्वचर्चित स्टार हिँडिसकेका छन् ।

लुपिता न्योगो, क्रिस्टिन स्टेवार्ट, टिल्डा स्विन्टन, टिसा थोम्पसनसहितका विश्वचर्चित स्टार कार्यक्रमको पहिलो लहरमा बसेर अवलोकन गरिसकेका छन् ।

च्यानल वर्षा थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामसङले नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यो ‘ग्यालेक्सी ट्याब ए ११ प्लस’

सामसङले नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यो ‘ग्यालेक्सी ट्याब ए ११ प्लस’
के हो मिचाहा प्रजाती ? काठमाडौंमा हुँदैछ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन

के हो मिचाहा प्रजाती ? काठमाडौंमा हुँदैछ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन
इजरायल जाने ‘लक्की ड्र’ मा नपरेका केयरगिभर उम्मेदवारले मागे प्राथमिकता, नयाँ विज्ञापन नखोल्न माग

इजरायल जाने ‘लक्की ड्र’ मा नपरेका केयरगिभर उम्मेदवारले मागे प्राथमिकता, नयाँ विज्ञापन नखोल्न माग
जेनजी आन्दोलनले उब्जाएको साना हतियारसम्बन्धी प्रश्न

जेनजी आन्दोलनले उब्जाएको साना हतियारसम्बन्धी प्रश्न
एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : च्यासलमा कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल

एमाले प्रतिनिधि छनोट विवाद : च्यासलमा कार्यकर्ताबीच हात हालाहाल
टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा मंसिर २४ देखि २६ सम्म ‘साइन्स एन्ड आईटी एक्जिबिसन’ हुँदै

टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा मंसिर २४ देखि २६ सम्म ‘साइन्स एन्ड आईटी एक्जिबिसन’ हुँदै

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित