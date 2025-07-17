पिज्जा हटमा अब हरेक शुक्रबार ‘अनलिमिटेड पिज्जा फ्राइडे’ 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा एकदमै मन पराइएको र विश्वासिलो पिज्जा ब्रान्ड ‘पिज्जा हट’ ले देशभरिका आफ्ना आउटलेटमा २३ साउदेखि ‘अनलिमिटेड पिज्जा फ्राइडे’ अफर सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
कम्पनीका अनुसार प्रत्येक शुक्रबार ग्राहकले ७ सय ९९ रुपैयाँमा पर्सनल प्यान पिज्जा, गार्लिक ब्रेडस्टिक्स र रिफ्रेसिङ पेप्सीको असीमित सर्भिङको आनन्द लिन सक्नेछन् । यो अफर नेपालका सबै पिज्जा हट स्टोरमा उपलब्ध हुने र पिज्जा हटमै बसेर खाने ग्राहकका लागिमात्र मान्य हुनेछ ।
ग्राहकले सिजलिङ सेजवान मिटबल, किमा मसला, चिकेन ससेज, स्पाइस्ड पनिर, भेजिज फिस्ट र मार्गेरिटाका साथै गार्लिक ब्रेडस्टिक्स र पेप्सीको असीमित सभिङको आनन्द लिन सक्ने पिज्जा हटले जनाएको छ ।
अनलिमिटेड पिज्जा फ्राइडे अफर पिज्जा हटका स्टोर दरबारमार्ग, आइप्लेक्स मल बानेश्वर, भाटभटेनी, राधेराधे, लबिम मल, बौद्ध, सिटी स्क्वायर मल, सामाखुशी, सुखानगर, बुटवल, सेन्चुरियन मल, विराटनगर र द स्काइलाइन मल वीरगन्जमा उपलब्ध हुनेछ ।
