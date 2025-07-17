+
ब्राउनसुगर डेलिभरी गर्न आएका २ भारतीय विराटनगरबाट पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते ७:५२

२३ साउन, विराटनगर । भारतबाट १४१ ग्राम लागुऔषध ब्राउनसुगर लिएर विराटनगर आएका दुई जना पक्राउ परेका छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरको टोलीले   बिहीबार विराटनगर महानगरपालिका- १५ रानीको जानकी मन्दिर अगाडिबाट  पक्राउ गरेको हो । यो स्थान भारतीय सीमा क्षेत्र नजिकै पर्छ ।

पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य, अररिया जिल्ला, फारबिसगञ्ज थाना रामपुर पञ्चायत-२ का ३५ वर्षीय मो सिकंदर बाखत र सोही पञ्चायत-१० का ३५ वर्षीय सरफराज  छन् । उनीहरू ब्राउनसुगर पुर्याउनका लागि विराटनगर आएका थिए ।

शंकास्पद अवस्थामा हिँडडुल गरिरहेको देखेपछि नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा मो सिकंदर बाखतको साथमा सेतो प्लास्टिकमा राखेको अवस्थामा  ब्राउनसुगर बरामद भएको थियो । बरामद गरिएको ब्राउनसुगर प्लास्टिकसहित १५० ग्राम र प्लास्टिक बाहेक १४१ ग्राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा पक्राउ परेका दुवैले भारतबाट लागुऔषध ल्याई नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको स्वीकारेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ब्राउनसुगर भारतीय
