+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यो साता ५ कम्पनीका सेयरधनीले कमाए ११ प्रतिशत बढी नाफा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १४:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सेयर बजार यो साता २.४४ प्रतिशत घटेर २८५० मा कायम भएको छ।
  • बजार घटे पनि ५ कम्पनीका सेयरधनीले ११ प्रतिशत बढी मूल्य कमाएका छन्।
  • जापानको निक्की २२५ सूचक यो साता ४.२४ प्रतिशतले बढेको छ।

२३ साउन, काठमाडौं । गत साता २.०१ प्रतिशत घटेको सेयर बजार यो साता थप २.४४ प्रतिशत घट्यो । गत साता २९२२ मा रहेको नेप्से परिसूचक यो साता २८५० मा कायम भएको छ ।

यो साता ५ दिन कारोबार हुँदा तीन दिन बजार घट्यो भने दुई दिन बढ्यो । पहिलो दिन आइतबार ६३.७३ अंक घटेको बजार सोमबार १६.४६ बढ्यो । मंगलबार ४१.३५ र बुधबार १.९४ अंक घटेको बजार बिहीबार १८.३० बढ्यो ।

कारोबार रकममा भने भारी गिरावट आइरहेको छ । पहिलो दिन आइतबार १३ अर्ब ७ करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार १० अर्ब ८२ करोड, मंगलबार ९ अर्ब ३३ करोड, बुधबार ७ अर्ब ६३ करोड तथा बिहीबार ८ अर्ब ५३ करोडको कारोबार भयो ।

साउन १३ यता बजार घट्दो ट्रेन्डमा देखिएको छ । सो दिन ३००२ अंकमा पुगेको बजार त्यसयता ५ प्रतिशत घटिसकेको छ । असार १५ देखि साउन १३ गतेसम्मको छोटो अवधिमै बजार १५.६८ प्रतिशत बढेको थियो ।

असार १५ गते कारोबार खुल्दा २५९५ अंकमा रहेको बजार साउन १३ गते ३००२ अंकमा पुगेको थियो । छोटो समयमा यति बढेकाले बजारको हालको गिरावटलाई सामान्य लिइएको छ । यो साता बजार घटे पनि ५ कम्पनीका सेयरधनी/कारोबारीले ११ प्रतिशत बढी मूल्य कमाएका छन् ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलता, घटेको ब्याजदर तथा कम्पनीहरुको सुधारोन्मुख वित्तीय विवरणले बजारलाई आगामी समय सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान छ । आगामी साता पहिलो दिन आइतबार उपत्यकामा सार्वजनिक विदा परेकाले सोमबारदेखि मात्रै बजार खुल्नेछ ।

अन्य समूह किन धेरै घट्यो ?

अन्य समूहमा कुल ८ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् । सूचीकृत ८ मध्ये बजारलाई धेरै प्रभाव पार्ने तीन कम्पनी हुन् : नेपाल पुनर्बीमा, नेपाल टेलिकम र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स । यी तीनमध्ये दुई पुनर्बीमा कम्पनीको मूल्य उच्च दरले घट्दा यो समूह धेरै घट्यो ।

बढ्दा पनि उच्च दरले मूल्य बढेका दुई पुनर्बीमा कम्पनी घट्दा पनि उस्तै गतिमा झरेका छन् । यो साता हिमालयन रिको मूल्य ८ र ५.५ प्रतिशत घटेको छ । गत साता समग्र बजार २ प्रतिशत घट्दा पनि अन्य समूह १.५४ प्रतिशत बढेको थियो । गत साता पनि अन्य समूह वृद्धिमा यिनै दुई कम्पनीको प्रभाव थियो ।

आईपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर खुलेका छन् ?

आम सर्वसाधरणका लागि हाल कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ तथा एफपीओ खुलेका छैनन् । आगामी साता भने दुई कम्पनीको आईपीओ खुल्ने छ । आगामी सोमबारदेखि माबिलुङ इनर्जी र शुक्रबारदेखि स्वस्तिक लघुवित्तको आईपीओ खुल्नेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि अहिले कुनै आईपीओ खुलेको छैन । प्रभावित स्थानीयका लागि झापा इनर्जीको आईपीओ खुलिरहेको छ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनीले आयोजना क्षेत्रबाट १०० मिटर वरपरको क्षेत्रका बासीलाई आईपीओ खुलाएको हो ।

त्यस्तै बझाङ जिल्लाका प्रभावित स्थानीयका लागि बुंगल हाइड्रोपावरको आईपीओ खुलिरहेको छ । प्रभावित स्थानीयले साउन २६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

४ कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन खुलिरहेको छ । जोशी हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, नेपाल इन्स्योरेन्स र पिपुल्स पावर कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन खुलिरहेको छ ।

जोशीमा भदौ ४ गतेसम्म, बरुणमा साउन १९ गतेसम्म, पिपुल्समा साउन २६ सम्म र नेपाल इन्स्योरेन्समा साउन २६ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ । जोशीको ६५ प्रतिशत, बरुणको शत प्रतिशत, पिपुल्सको ५० प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सको ३४.७८, प्रतिशत हकप्रद सेयर खुलेको हो ।

ठूलामध्ये जापानको बजारमा उच्च वृद्धि

विश्वका ठूला बजारमध्ये यो साता जापानको निक्की २२५ सूचक उच्च दरले बढेको छ । यो साता निक्की इन्डेक्स ४.२४ प्रतिशत बढेको छ । विगत एक महिनामा यो सूचक ५.३७ प्रतिशत बढेको छ ।

अमेरिकी स्टक मार्केट डाओ जोन्स इन्डेक्स यो साता जम्मा ०.४३ प्रतिशत बढ्यो । विगत एक महिनामा यो सूचक ०.६२ प्रतिशत घटेको छ ।

चीनको सांघाइ कम्पोजिट इन्डेक्स यो साता २.४८ प्रतिशत बढ्यो । विगत एक महिनामा यो सूचक ४.०७ प्रतिशत बढेको छ ।

लण्डनको एफटीएसई १०० सूचक साताभर ०.४१ प्रतिशत बढेको छ । विगत एक महिनामा यो सूचक २.८४ प्रतिशत बढेको छ । भारतको बीएसई सेन्सेक्स यो साता ०.७० प्रतिशत घटेको छ । विगत १ महिनामा यो सूचक ४.३० प्रतिशत घटेको छ ।

नेप्से मूल्य धेरै घटेका कम्पनी मूल्य धेरै बढेका कम्पनी समूहगत उतारचढाव साताको सेयर बजार सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित