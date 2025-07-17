+
नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो सिलिकन भ्यालीको रूपमा हेरिन्छ : मन्त्री गुरुङ 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाललाई उदाउँदो सिलिकन भ्यालीको रूपमा हेरिएको बताएका छन्।
  • गुरुङले नेपाल-जापान आईटी फोरम-२०२५ मा डिजिटल अर्थतन्त्र दह्रो बनाउन नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा काम भइरहेको बताए।

२२ साउन, काठमाडौं । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाललाई उदाउँदो सिलिकन भ्यालीको रूपमा हेरिएको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल-जापान आईटी फोरम-२०२५ मा मन्त्री गुरुङले विश्वमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको उदाउँदो सिलिकन भ्यालीको रूपमा हेर्ने गरिएको बताएका हुन् ।

साथै गुरुङले डिजिटल अर्थतन्त्र दह्रो बनाउन नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा काम भइरहेको बताए ।

‘आईटी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड बनाउने सरकारको दृढ योजना छ,’ उनले भने ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रतिक्रिया
