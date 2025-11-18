+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

126/10 (16.5)
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Chitwan won by 48 runs

विराटनगर किंग्स 2025

126/10(16.5)
vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
126/10 (16.5)
VS
Chitwan won by 48 runs
Won चितवन राइनोज 2025
174/5 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १८:०२

१० मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशीला कार्कीले कठपुतली सरकार बनाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएको बताएका छन् ।

बुधबार धनगढीमा युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको युवा जागरण अभियान सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बाहिरी शक्तिले आफू अनुकूल कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनको तर्क थियो ।

२३ र २४ भदौको घटना प्रति लक्षित गर्दै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुने दोष नरहेको गुरुङको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उहाँ (केपी शर्मा ओली) को कुनै दोष छैन । उहाँको कुनै कमजोरी छैन । आफू अनुकूलको कठपुतली सरकार बनाउनका लागि केपी ओलीलाई बलीमा चढाइयो । जनताको सरकारलाई बलीमा चढाइयो । यो सरकारलाई परास्त गर्नका लागि पार्टीको मुद्दाको सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो लिगेसीलाई बचाउन सक्नुपर्छ । त्यो लिगेसीलाई बचाउन सक्ने भनेको केपी शर्माले नै हो ।’

अहिले बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार परास्त नगरेसम्म नेपालको स्वतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता बच्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले मात्रै रहेको भन्दै उनले जेनजीहरूले पुराना दलका पुराना नेताहरू हुँदैन भनिरहे पनि मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्र बचाउन केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको बताए ।

मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता बचाउनु पर्छ भनेर लागेको सरकारको प्रमुखको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता च्युत गरिएको भन्दै उनको कुनै दोष र कमजोरी नरहेको जिकिर गरे ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी संविधानलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । तर संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेमा मार्ने भनेर धम्की दिइएको दाबीसमेत उनले गरे ।

उपमहासचिव गुरुङले मुलुकका तीनवटै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिक संकटमा रहेको बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनका नाममा व्यवस्थापिक, न्यायपालिका र कार्यपालिका जलाएर सबैलाई आतंकित पार्ने काम भएको छ । अहिले तीनवटै अंग संकटमा छन् । संविधान पुनर्स्थापनाको निर्णय फैसला गरिस् भने तिमीलाई मार्छु भनेर धम्की दिइराखेका छन्,’ गुरुङले भने, ‘अहिले संविधान कोमामा छ । यसको उपचारको पहिलो समाधान संसद् पुनर्स्थापना भएपछि मात्र संविधान संशोधन, संवैधानिक सरकार बन्न सक्छ । संसद् पुनर्स्थापना पहिलो सर्त हो ।’

उनले संविधान पुनर्स्थापना गरेर जेनजीसहितको सहभागितामा सर्वपक्षीय सरकार बनाएर उनीहरूले उठाएका सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय युवा संघले गरिरहेको कार्यक्रममा देशभर जेनजी युवाको नाममा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ थियो ।

जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले जेनजीको नाममा एमालेमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन् । भट्टले २३ र २४ भदौको घटना फरकफरक भएको समेत बताए ।

उनले एमालेले राष्ट्रियता र देशको पक्षमा काम गरेकै कारण पार्टीमाथि आक्रमण भइरहेको पनि दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बुझ्ने जेनजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न थालिसके : महेश बस्नेत

बुझ्ने जेनजीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई घेर्न थालिसके : महेश बस्नेत
एमालेले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट दर्ता, पेशी १७ गते

एमालेले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट दर्ता, पेशी १७ गते
जसपाका बागमती अध्यक्ष गोलेलाई ओलीले गरे एमालेमा स्वागत

जसपाका बागमती अध्यक्ष गोलेलाई ओलीले गरे एमालेमा स्वागत
कुलमान, बालेन र सुदनलाई पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग

कुलमान, बालेन र सुदनलाई पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग
महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा एमाले, यस्तो तय भयो नारा

महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा एमाले, यस्तो तय भयो नारा
अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ओलीलाई पोखरेलको प्रस्ताव– अब अभिभावक बन्नुस्

अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै ओलीलाई पोखरेलको प्रस्ताव– अब अभिभावक बन्नुस्

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित