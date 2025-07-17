+
सप्तरीको पातोबाट ३९६ किलो गाँजा बरामद

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार नहर छेउमा रहेको धान खेत तथा बाँसघारीमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएको ३९६ किलो गाँजा बरामद गरिएको हो ।

२०८२ साउन २३ गते १४:०८

  • सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५ पातोस्थित महादेवा टोलबाट ३९६ किलो गाँजा बरामद गरिएको छ।
  • नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले नहर छेउको धान खेत र बाँसघारीमा १७ पोकामा राखिएको गाँजा फेला पारेको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जितेन्द्रकुमार बस्नेतले बरामद गरिएको गाँजाको जानकारी दिएका छन्।

२३ साउन, राजविराज । सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५ पातोस्थित महादेवा टोलबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार नहर छेउमा रहेको धान खेत तथा बाँसघारीमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएको ३९६ किलो गाँजा बरामद गरिएको हो ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त गस्ती टोलीले १७ पोकामा राखिएको सो गाँजा बरामद गरेको हो ।

पातो सप्तरी
