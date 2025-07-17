सप्तरीको पातोबाट ३९६ किलो गाँजा बरामद

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५ पातोस्थित महादेवा टोलबाट ३९६ किलो गाँजा बरामद गरिएको छ।
- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले नहर छेउको धान खेत र बाँसघारीमा १७ पोकामा राखिएको गाँजा फेला पारेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता जितेन्द्रकुमार बस्नेतले बरामद गरिएको गाँजाको जानकारी दिएका छन्।
२३ साउन, राजविराज । सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–५ पातोस्थित महादेवा टोलबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक जितेन्द्रकुमार बस्नेतका अनुसार नहर छेउमा रहेको धान खेत तथा बाँसघारीमा बेवारिसे अवस्थामा राखिएको ३९६ किलो गाँजा बरामद गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त गस्ती टोलीले १७ पोकामा राखिएको सो गाँजा बरामद गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4