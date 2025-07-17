स्थानीयको विरोधपछि वसन्तपुरमा महानगरले थाल्यो पानी भरणमैत्री संरचनाको काम (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ साउन, काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा पानी भरण (रिचार्जेबल) गर्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र पुरानो पिच भत्काउने काम सुरु गरेको छ ।
उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा गठित अनुगमन समितिले स्थानीयको गुनासोपछि कंक्रिट ढलान रोकेर पानी भरणमैत्री संरचना बनाउने निर्णय गरेको हो ।
महानगरले सुरुमा बसन्तपुरमा पानी भरण गर्ने र तारहरू भूमिगत गर्ने योजनाअन्तर्गत तीनवटा डक राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि कंक्रिट र सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गर्न थालेपछि स्थानीय र सरोकारवालाले विरोध जनाए ।
स्थानीय गणपति लाल श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै कंक्रिट हटाएर पानी भरणमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ भनेका थियौं ।’
श्रेष्ठकाअनुसार विरोधपछि उपमेयर डंगोल स्थलगत अनुगमनमा पुगिन् र अनुगमन समितिले समुदायसँग कुराकानी गरी कंक्रिट प्रयोग नगर्ने र पुरानो पिच भत्काउने निर्णय भएको हो ।
‘हामीले स्थानीयको मागअनुसार पानी जमिनमुनि सहजै पुग्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र सिमेन्ट प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार दुई दिनदेखि पानी भरणमैत्री संरचना बनाउन थालेको छ,’ उनले भने ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ
