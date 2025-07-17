+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्थानीयको विरोधपछि वसन्तपुरमा महानगरले थाल्यो पानी भरणमैत्री संरचनाको काम (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २३ गते १५:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा पानी भरण गर्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र पुरानो पिच भत्काउने काम सुरु गरेको छ।
  • उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा गठित अनुगमन समितिले स्थानीयको गुनासोपछि कंक्रिट ढलान रोकेर पानी भरणमैत्री संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ।
  • स्थानीयको मागअनुसार पानी जमिनमुनि सहजै पुग्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र सिमेन्ट प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको छ।

२३ साउन, काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले बसन्तपुर क्षेत्रमा पानी भरण (रिचार्जेबल) गर्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र पुरानो पिच भत्काउने काम सुरु गरेको छ ।

उपमेयर सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा गठित अनुगमन समितिले स्थानीयको गुनासोपछि कंक्रिट ढलान रोकेर पानी भरणमैत्री संरचना बनाउने निर्णय गरेको हो ।

महानगरले सुरुमा बसन्तपुरमा पानी भरण गर्ने र तारहरू भूमिगत गर्ने योजनाअन्तर्गत तीनवटा डक राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि कंक्रिट र सिमेन्ट प्रयोग गरेर ढलान गर्न थालेपछि स्थानीय र सरोकारवालाले विरोध जनाए ।

स्थानीय गणपति लाल श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै कंक्रिट हटाएर पानी भरणमैत्री संरचना बनाउनुपर्छ भनेका थियौं ।’

श्रेष्ठकाअनुसार विरोधपछि उपमेयर डंगोल स्थलगत अनुगमनमा पुगिन् र अनुगमन समितिले समुदायसँग कुराकानी गरी कंक्रिट प्रयोग नगर्ने र पुरानो पिच भत्काउने निर्णय भएको हो ।

‘हामीले स्थानीयको मागअनुसार पानी जमिनमुनि सहजै पुग्ने संरचना बनाउन कंक्रिट र सिमेन्ट प्रयोग नगर्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार दुई दिनदेखि पानी भरणमैत्री संरचना बनाउन थालेको छ,’ उनले भने ।

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ

 

 

पानी भरणमैत्री संरचना महानगर वसन्तपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ ५ अस्ट्रेलियाली सहरमा गुञ्जिने

‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ ५ अस्ट्रेलियाली सहरमा गुञ्जिने
विश्व आदिवासी दिवसमा काठमाडौंमा र्‍याली (तस्वीरहरू)

विश्व आदिवासी दिवसमा काठमाडौंमा र्‍याली (तस्वीरहरू)
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका उद्योगका छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन संसदीय समितिमा पेस
साउदी अरेबियामाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जित

साउदी अरेबियामाथि नेपालको संघर्षपूर्ण जित
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले २७ साउनमा विश्वासकाे मत लिने

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले २७ साउनमा विश्वासकाे मत लिने
आइजिन विवाद : ७० लाख लगानीकर्ता र ४७ खर्बको पूँजीबजार अब कुन बाटोमा ?

आइजिन विवाद : ७० लाख लगानीकर्ता र ४७ खर्बको पूँजीबजार अब कुन बाटोमा ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित