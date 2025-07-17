सर्लाहीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाही बलरा नगरपालिका-११ की ५५ वर्षीया चन्दा देवी बैठालाई भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको छ।
- ठक्करबाट घाइते महिलालाई अचलगढ अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि प्रादेशिक अस्पताल लगिँदै गर्दा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।
२३ साउन, जनकपुरधाम । सर्लाहीमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सर्लाही बलरा नगरपालिका-११ की ५५ वर्षीया चन्दा देवी बैठा छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार वडा कार्यालय नजिक बीआर३०के ४६९४ भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलले शुक्रबार बैठालाई ठक्कर दिएको थियो ।
ठक्करबाट घाइते उनलाई अचलगढ अस्पतालमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा लग्ने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मोटरसाइकल चालक स्थानीय ३५ वर्षीय जितेन्द्र ठाकुरसमेत घाइते भएर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार पश्चात् थप उपचारको लागि वीरगञ्ज पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ ।
