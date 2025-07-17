News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २३ साउन, कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिका–१० चथरीमा जङ्गली हात्तीले आठ किसानको दुई बिघा खेतमा लगाइएको धानवालीमा क्षति पुर्याएको छ।
- शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका हात्तीले स्थानीय रमिला राना, मिना राना, सीतादेवी कठायत र अन्यको जग्गाको धानबालीमा नोक्सानी पुर्याएको वडाध्यक्ष रतन विष्टले बताए।
- प्रहरीलाई जानकारी गराइएको छ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले अस्थायी प्रहरी पोष्ट दैजीबाट तीन जनाको टोलीलाई हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ।
२३ साउन, कञ्चनपुर, बेदकोट नगरपालिका–१० चथरीमा जङ्गली हात्तीको बथानले आज स्थानीय आठ किसानको दुई बिघा खेतमा लगाइएको धानवालीमा क्षति पुर्याएको छ ।
वडाध्यक्ष रतन विष्टका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका हात्तीले धानबालीमा क्षति पुर्याएका हुन् ।
स्थानीय रमिला रानाको १० कठ्ठा, मिना रानाको १० कठ्ठा, सीतादेवी कठायतको पाँच कठ्ठा, पुरन चुनारा, रूपया चुनारा, सुर आग्रिर राम चुनाराको गरी १० कठ्ठा जग्गाको धानबालीमा नोक्सानी पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
यसबारे प्रहरीलाइ जानकारी गराइ सकिएको वडाध्यक्ष विष्टले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार अस्थायी प्रहरी पोष्ट दैजीबाट तीन जनाको प्रहरीको टोलीलाई हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4