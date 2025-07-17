एकीकृत समाजवादीले बोलायो केन्द्रीय कमिटी बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ ४, ५ र ७ गते बोलाएको छ।
- केन्द्रीय कमिटी बैठक सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेनुमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ।
- पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ।
२४ साउन, काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीका तीन तहका बैठक बोलाएको छ ।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढिरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो ।
पार्टी महासचिव घनश्याम भूसालका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ ७ र ७ गते बोलाइएको छ । बैठक सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी भेनुमा हुनेछ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठक बस्नेछ । स्थायी कमिटी भदौ ४ गते र पोलिटब्युरो बैठक ५ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बस्नेछ ।
सबै बैठक बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछन् ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पछिल्लो समय अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्ट्राचार मुद्दा दर्ता भएपछि एकीकृत समाजवादीमा समस्या आएको छ ।
मुद्दा दर्ता हुँदा पनि नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहेको भनी प्रश्न उठेपछि विवाद चुलिएको हो । यसै विषयलाई लिएर नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नेपालबीच कडा सवालजवाफ चलिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4