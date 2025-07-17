जनैपूर्णिमामा बटुकहरुको स्नान (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । आज जनैपूर्णिमा हिन्दू धर्माबलम्बले हातमा रक्षाबन्धन मानेर मनाउँछन् । ब्राम्हण, क्षेत्रीलगायतका तागाधारीले जनै फेर्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका मन्दिरहरुमा शनिबार रक्षाबन्धन बाँध्नेहरुको घुइँचो लागेको छ । बाटोमा रक्षाबन्धन बाँध्न बसेका ब्राम्हणहरुसँग रक्षाबन्धन बाँध्ने, जनै फेर्ने गरेर गच्छेअनुसार दक्षिणासमेत दिने गरिन्छ ।
काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरमा रक्षाबन्धनको दिन ठूलो घुइँचो थियो । त्यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर नजिकैको राममन्दिरमा बटुकहरुले नुहाइधुवाइ गरेको, जनै फेरेको दृश्य पनि रोचक थियो ।
संस्कृत विषय अध्ययन गरेका उनीहरुले नुहाइ धुवाइ गरी विशेष मन्त्र जपेर जनै फेर्ने र रक्षाबन्धन बाँध्ने काम गरे ।
तस्वीरहरु : चन्द्रबहादुर आले
