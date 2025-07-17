+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलाली कारागारबाहिर कैदीबन्दीका आफन्तको भीड (तस्वीरहरू)

कैदीबन्दीहरूले भित्रबाट ताला लगाउँदै थुनुवा कक्ष पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकाले प्रहरी समेत भित्र जान पाएका छैनन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १४:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलाली कारागारमा हिंसात्मक झडपपछि एक जनाको मृत्यु र ४९ जना घाइते भएका छन्।
  • झडपपछि कैदीबन्दीका आफन्तहरू कारागार बाहिर भेला भएका छन् र प्रशासनले स्थिति साम्य गर्न सकेको छैन।
  • १५० क्षमताको कारागारमा करीब सात सय कैदीबन्दी राखिएको छ र कैदीहरूले थुनुवा कक्ष आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्।

२५ साउन, धनगढी । तनावग्रस्त रहेको कैलाली कारागार बाहिर कैदीबन्दीका आफन्तहरूको भीड लागेको छ ।

कारागारमा हिंसात्मक झडप भएपछि कैदीबन्दीका आफन्त उनीहरूलाई भेट्ने प्रयासमा भेला भएका हुन् ।

एक जनाको मृत्यु र ४९ जना घाइते हुने गरी हिंसात्मक घटना भएको ३६ घण्टा बित्दासमेत स्थानीय प्रशासनले स्थिति साम्य गर्न सकेको छैन ।

भित्रको स्थिति तनावग्रस्त भएपछि आफन्तले कारागार पुगेर सोधखोज गरिरहेका छन् ।

कैदीबन्दीहरूले भित्रबाट ताला लगाउँदै थुनुवा कक्ष पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकाले प्रहरी समेत भित्र जान पाएका छैनन् ।

कारागार भित्रको अवस्थाबारे तथ्यगत विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विभिन्न कसुरमा सजाय काटिरहेका कैदीबन्दीका आफन्त समेत कारागार भित्र झडप भएको खबरले चिन्तित देखिएका छन् ।

कारागार प्रशासनले उनीहरुलाई गेटबाहिरै रोकेको छ ।

१५० जना क्षमताको कैलाली कारागारमा करीब सात सय जनालाई राखिएको छ । क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी एकै ठाउँ राख्दा कैलाली कारागारमा पटकपटक तनाव हुँदै आएको छ

कैदीबन्दी कैलाली कारागार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित