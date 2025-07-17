+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘पार्वती’बाट फिल्ममा डेब्यू गर्दै ‘कार्टुन्ज क्रू’का सरोज अधिकारी

आस्मा विश्वकर्माले ‘कार्टुन्ज क्रू’ सम्हाल्ने र आफू अबदेखि नियमितरुपमा फिल्ममा लाग्ने सरोज बताउँछन् । ‘कार्टुन्ज क्रू’ले पछिल्लोपटक स्वास्थानी भर्सेस ग्याङ, द लास्ट ट्रिप लगायतका सिरिज निर्माण गरेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १८:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कार्टुन्ज क्रूका सरोज अधिकारीले निर्देशक नीता ढुंगानाको कथानक फिल्म 'पार्वती'मा सहायक निर्देशकको रुपमा अनुबन्धित भएका छन्।
  • सरोजले फिल्म बुझ्नका लागि सहायक निर्देशकबाट सुरु गरेको र अझै तीन चार फिल्ममा असिस्ट गर्न चाहेको बताए।
  • 'पार्वती' माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ र यसमा नीता ढुंगानाले निर्देशन गर्नेछिन्।

काठमाडौं । मुलुकको चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रू’का सरोज अधिकारीले फिल्ममा डेब्यु गर्ने पक्का भएको छ । नीता ढुंगानाले निर्देशन गर्न लागेको कथानक फिल्म ‘पार्वती’मा सरोज सहायक निर्देशकको रुपमा अनुबन्धित भएका हुन् ।

आइतबार निर्मात्री तथा निर्देशक ढुंगानासहित सरोजको लिखित सम्झौता भएको छ । सुरुमै उनलाई अनलाइनखबरको प्रश्न थियो- अभिनयमा डेब्यू नगरेर किन निर्देशन विधामा ?

उनले जवाफ दिए- ‘फिल्मलाई बुझ्नको लागि यहीँबाट राम्रोजस्तो लाग्यो । अझै ३, ४ फिल्ममा असिस्ट गरेर फिल्मलाई राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छु ।’ आफूले फिल्म बुझ्न मौका चाहेको उनले बताए ।

‘बाहिर हेर्दा पनि असिस्टेन्ट निर्देशकबाट सुरु गरेका छन् । फिल्मलाई बुझ्न मौका हुन्छ । म खुसी छु’ सरोजले भने, ‘नीता दिदीले नै मलाई अप्रोच गर्नुभएको हो । उहाँबाट कल आयो । उहाँ युवाहरूसँग मिलेर नयाँ ढंगले काम गर्न चाहिरहनुभएको रहेछ ।’

आफूले पनि फिल्म डेब्युमा प्रयास गरिरहेको बेला ‘पार्वती’बाट अफर आएको सरोजले बताए । ‘मैले पनि फिल्ममा ट्राई गरिरहेको थिएँ । लक जुर्‍यो भनौं न’ उनले भने ।

आस्मा विश्वकर्माले ‘कार्टुन्ज क्रू’ सम्हाल्ने र आफू अबदेखि नियमितरुपमा फिल्ममा लाग्ने सरोज बताउँछन् । ‘कार्टुन्ज क्रू’ले पछिल्लोपटक स्वास्थानी भर्सेस ग्याङ, द लास्ट ट्रिप लगायतका सिरिज निर्माण गरेको थियो ।

असोजबाट छायांकन हुने तयारीमा रहेको ‘पार्वती’ माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । रक्षाबन्धनको अवसरमा सार्वजनिक टिजर पोस्टरमा नीता फिचर्ड थिइन् ।

नीताले ‘सुख दुःख’बाट निर्देशनमा डेब्यु गर्दैछिन् भने ‘पार्वती’ उनको त्यसपछिको प्रोजेक्ट हो ।

कार्टुन्ज क्रू
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित