‘वरिष्ठ बलराम’ भाइटीकामा आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २६ गते १२:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले फिल्म ‘वरिष्ठ बलराम’ तिहारको भाइटीकामा कात्तिक ६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने जानकारी दिनुभयो।
  • फिल्मको अफिसियल पोस्टर भदौ १ गते रिलिज गर्ने तयारी छ र यो चलचित्र पौडेलको चौथो निर्देशन हो।
  • फिल्ममा दयाहाङ राई, विजय बराल, समृद्धि अर्याल, पशुपति राई र माओत्से गुरुङले अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित फिल्म ‘वरिष्ठ बलराम’ तिहारको भाइटीकामा रिलिज हुने भएको छ ।

निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले कात्तिक ६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने जानकारी अनलाइनखबरलाई दिए । भदौ १ गते अफिसियल पोस्टर रिलिज गर्ने तयारी छ ।

यसअघि कात्तिक ३ गते लक्ष्मीपूजामा आउने जनाइएको थियो । ३ दिनपछि मात्र फिल्म पोस्टपोन्ड भएको हो ।

फिल्ममा दयाहाङ राई, विजय बराल, समृद्धि अर्याल, पशुपति राई, माओत्से गुरुङलगायत कलाकारको अभिनय छ ।

यो चलचित्र सुरेन्द्र पौडेलको चौथो निर्देशकीय सिनेमा हो । दृश्य सम्पादक समेत रहेका पौडेलले यसअघि ‘आभाष’, ‘क्रृ’ र ‘बाबरी’ निर्देशन गरेका छन् ।

वृषभ सिद्धी इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा आन्भी फिल्मस्को सहकार्य रहेको फिल्ममा आशिष एच तामाङ र श्रीराज कार्की निर्माताका रूपमा छन् ।

वरिष्ठ बलराम
