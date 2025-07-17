नेपाल लेदर क्राफ्ट र रोयल क्लास कलेक्सनलाई वाणिज्य विभागले तिरायो जरिबाना

२७ साउन, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ उद्योग तथा फर्मलाई ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
विभागको अनुगमन टोलीले सोमबार अनुगमनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–१ मा रहेको नेपाल लेदर क्राफ्ट (राइनो) र रोयल क्लास कलेक्सन प्रालिलाई ३/३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । साथै विभागले दुवै कम्पनीलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन पनि दिएको छ ।
यस्तै ललितपुर– ५ मा रहेको मटर्निटी पसल प्रालिलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ती उद्योग तथा फर्मले उत्पादनमा एमआरपी नलगाई कारोबार गरेपछि उक्त जरिबाना तिराइएको विभागको भनाइ छ ।
यस्तै विभागले अनुगमन गरेका अन्य ६ वटा उद्योग तथा फर्मलाई ३ दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
