हलिउड छाड्नुको कारणबारे ज्याकी चान : जोशभन्दा व्यवसायिक स्वार्थ धेरै देखियो

- ज्याकी चानले हलिउडमा गुणस्तरीय फिल्म बनाउन अहिले धेरै गाह्रो भएको बताए।
- उनी ठूला स्टुडियोलाई व्यापारी भन्दै फिल्म निर्माणमा व्यवसायिक स्वार्थ बढी भएको खुलाए।
- उनले आफ्नो करियरको मोड 'रस आवर' फ्रान्चाइजमा सफलतासँग जोडिएको र 'रस आवर ४' छायांकन भइरहेको बताए।
काठमाडौं । ज्याकी चानलाई परिचयको आवश्यकता छैन । उनी महान एक्सन स्टार मात्र होइनन्, फिल्म उद्योगमा लामो समय पनि बिताए ।
उनीसँग फिल्म उद्योगलाई चिन्ने अनुभव छ । संसारले अझै पनि उनको मार्सल आर्ट र कमेडीको प्रशंसा गर्छ । फिल्मलाई कसरी यादगार बनाउने कुरा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
उनले हालै हलिउडको बारेमा ठूलो बयान दिएका छन् । हलिउडमा गुणस्तरीय फिल्म बनाउन गाह्रो भएको उनको विश्वास छ ।
लोकार्नोमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलेर बोल्दै उनले आजको हलिउड वातावरणमा राम्रो फिल्म बनाउन ’धेरै गाह्रो’ भएको बताए ।
उनले प्रमुख फिल्म स्टुडियोको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तनलाई औंल्याए । उनको विश्वास छ कि फिल्महरू अब निर्माणको जोशले भन्दा व्यवसायिक स्वार्थले बढी संचालित हुन थालेका छन् ।
ज्याकीले भने, ‘धेरै ठूला स्टुडियो फिल्म निर्माता होइनन्, तिनीहरू व्यापारी हुन् । तिनीहरू ४० मिलियन डलर लगानी गर्छन् र सोच्छन्- मैले यो कसरी फिर्ता पाउने र तपाईं त्यो भन्दा बढी गर्न सक्नुहुन्न ।’
‘अहिले राम्रो फिल्म बनाउन धेरै गाह्रो छ’ पुराना र नयाँ फिल्महरूको तुलना गर्दै उनले भने, ‘मलाई लाग्छ पुराना फिल्महरू आजका भन्दा राम्रा छन् ।’
७१ वर्षीय अभिनेता चानको करियर धेरै सफल छ जसले एसियाली सिनेमा र हलिउड बीचको सांस्कृतिक सीमा तोडेका छन् । उनी ’कराँते किड : लेजेन्ड्स’मा देखा परेका थिए, जुन उनको अन्तिम हलिउड फिल्म थियो ।
यो मार्सल आर्ट ड्रामा फिल्म जोनाथन एन्टविस्टलद्वारा निर्देशित थियो र यस वर्षको सुरुमा रिलिज भएको थियो । यो फिल्म ’कराँत किड’ फ्रान्चाइजीको छैटौं श्रृंखला हो ।
ज्याकीले आफूलाई ‘अमेरिका र चीन बीचको क्रस-सांस्कृतिक पुल’को रूपमा हेर्छन्, जुन भूमिका उनको धेरैजसो काममा प्रतिबिम्बित भएको छ ।
उनले सन् २००० को दशकको सुरुवातमा अमेरिकी दर्शकसँग जोडिन समस्या भइरहेको र आफूले पाउँदै आएको स्क्रिप्टबाट सन्तुष्ट नभएको खुलासा पनि गरे । त्यसैले उनले लगभग हलिउड छोडे ।
उनले आफ्नो करियरको मोडको बारेमा भने, ‘रस आवर । यो अन्तिम प्रयास थियो । यदि यो सफल नभएको भए, म हार मान्थें ।’ यस फ्रान्चाइजीका तीन फिल्म रिलिज भइसकेका छन् र ’रस आवर ४’को छायांकन भइरहेको छ ।
यो फिल्म सन् २०२५ पछि रिलिज हुनेछ ।
