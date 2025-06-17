+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पलको विवाह र व्रतवन्ध सँगै !

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १६:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता पल शाहको फिल्म 'मोहर'ले तीन दिनमा घरेलु बक्सअफिसमा एक करोड रुपैयाँ कमाएको छ।
  • पल शाहले अहिलेसम्म व्रतवन्ध नगरेको र व्रतबन्धपछि मात्र विवाह गर्ने योजना रहेको बताए।
  • पल शाहले विवाहको चर्चा खण्डन गर्दै विवाह गर्नुपर्ने भए मिडियालाई थाहा हुने बताएका छन्।

काठमाडौं । अभिनेता पल शाहलाई यतिबेला ‘मोहर’को चटारो छ । सकारात्मक समीक्षा प्राप्त गरेको यो फिल्मले ३ दिनमा घरेलु बक्सअफिसमा १ करोडको आँकडा पार गरेको छ ।

फिल्म प्रवर्धनको सिलसिलामा पल अहिले विभिन्न जिल्लाको दौडाहामा छन् । हल हलमा पुगेर दर्शक भेटिरहेका छन् । नहोस पनि किन, धेरैपछि उनको फिल्मले हलमा राम्रो ब्यापार गरिरहेको छ ।

हलमा पुगेका पललाई मिडियाले विवाह योजनाबारे पनि सोधे । धेरैपटक विवाहको प्रश्नले घेरिएका उनले अहिलेसम्म आफूले व्रतवन्ध पनि नगरेको र त्यसपछि मात्र विवाह गर्ने जवाफ दिए ।

३५ वर्ष पुगेका पलले आफूले अहिलेसम्म व्रतवन्ध नगरेको बताए । ‘कामले गर्दा व्रतवन्ध गर्न पनि भ्याएको छैन । अब एकैदिन व्रतबन्ध र विवाह गर्छु’ उनले भने ।

केही समयअघि पलको विवाहको चर्चा गर्माएको थियो । जसलाई उनी आफैले खण्डन गर्दै विवाह गर्नैपरे मिडियालाई पनि थाहा हुने बताएका थिए ।

पल शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘मोहर’को ओपनिङमा सन्तुष्टि देखिएका पल, नीति र बेनिशा के भन्छन् ?

‘मोहर’को ओपनिङमा सन्तुष्टि देखिएका पल, नीति र बेनिशा के भन्छन् ?
‘मोहर’लाई ‘पीजी’ सर्टिफिकेट, देश दौडाहामा कलाकार

‘मोहर’लाई ‘पीजी’ सर्टिफिकेट, देश दौडाहामा कलाकार
पल, बेनिशा, नीति अभिनित फिल्म ‘मोहर’को ट्रेलर सार्वजनिक

पल, बेनिशा, नीति अभिनित फिल्म ‘मोहर’को ट्रेलर सार्वजनिक
कस्तो छ पल र नीतिलाई फिचर गरिएको ‘मोहर’को शीर्ष गीत ?

कस्तो छ पल र नीतिलाई फिचर गरिएको ‘मोहर’को शीर्ष गीत ?
‘यानीमाया’मा केन्द्रित हुने भन्दै पलले छाडे ‘महाराजधिराज’

‘यानीमाया’मा केन्द्रित हुने भन्दै पलले छाडे ‘महाराजधिराज’
अनमोल र पलको ‘दोहा’ भेट : नम्बर साटासाट, सहकार्यको चर्चा

अनमोल र पलको ‘दोहा’ भेट : नम्बर साटासाट, सहकार्यको चर्चा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित