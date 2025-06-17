‘मोहर’को ओपनिङमा सन्तुष्टि देखिएका पल, नीति र बेनिशा के भन्छन् ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म 'मोहर' शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ।
- फिल्म 'मोहर'ले देउकी प्रथाको कथालाई मुख्य आधार बनाएको छ र पल शाह, बेनिशा हमाल, नीति शाहले अभिनय गरेका छन्।
- निर्माता चुम्बनजंग शाहीले फिल्मको व्यापार भोलिका दिनमा बढ्नेमा आशावादी देखिनुभएको छ र दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ।
काठमाडौं । फिल्म मेकर्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘मोहर’ शुक्रबारदेखि रिलिज भएको छ । रिलिज भएसँगै फिल्म प्रवर्धनको लागि कलाकार हल भिजिटमा ब्यस्त रहे ।
बिहान औषत अकुपेन्सीमा ओपनिङ व्यापार गरिरहेको यो फिल्मले दर्शकको बलियो ‘वर्ड अफ माउथ’ पाएपछि व्यापार बढ्नेमा वितरक करण श्रेष्ठ आशावादी सुनिए ।
चुम्बनजंग शाही निर्माता रहेको फिल्ममा ओम प्रतिकको लेखन तथा निर्देशन छ । यो फिल्मको कथावस्तु, कलाकार पल शाह, बेनिशा हमाल, नीति शाहका पात्रको प्रेमको पटकथा, देउकी प्रथाको विषयलाई दर्शकले मन पराएका छन् ।
शुक्रबार बिहान आयोजित फिल्मको विशेष शोमा फिल्म हेरेका अधिकांश पत्रकार र दर्शकले पनि ‘मोहर’ अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै राम्रो बनेको बताए । दर्शकबाट फिल्मलाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि अभिनेता शाह भावुक देखिए ।
बिग मुभिजमा पुगेका शाह आफू बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको सुनाए । पलले भने- ‘अहिले म बोल्न सकिरहेको छैन । एउटा कलाकारका लागि निर्देशक र टिम बलियो भयो भने उसले काम देखाउन सक्छ । यसपटक हामीले निकै मिहिनेत पनि गरेका थियौं । दर्शकको प्रतिक्रियाबाट मिहिनेत सफल भएको भन्ने लागेको छ ।’
नीति पनि भावुक देखिइन् । नीतिको यसअगाडिका फिल्ममा कामको आलोचना भएपनि यो फिल्ममा भने प्रशंसा भइरहेको छ । नीतिले आफूले यही क्षेत्रमा केही गर्न चाहेकाले मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको बताइन् ।
फिल्म ‘मोहर’को व्यापार भोलिका दिनमा बढ्नेमा आशावादी देखिए निर्माता शाही । अभिनेत्री हमालको पनि कामको प्रशंसा भैरहेको छ । दर्शकबाट पाएको प्रतिक्रियाले आफू भावुक बनेको सुनाइन् ।
फिल्म ‘मोहर’ले देउकी प्रथाको कथालाई मुख्य आधार बनाएको छ । यो फिल्ममा अर्जुन जंग शाही, लक्ष्मी गिरी, मिथिला शर्मा, रवीन्द्र झा, सारा शर्मा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
