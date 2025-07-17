लिल झोलाले स्पोटीफाईमा भिटेनलाई उछिने, ‘माया जालैमा’ले श्रोता तानिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लिल झोलाको मासिक श्रोता संख्या स्पोटीफाईमा १ लाख २५ हजार ४०० पुगेको छ, जसले भिटेनलाई उछिनेको छ।
- भिटेनका मासिक श्रोता संख्या १ लाख १८ हजार रहेको छ।
- लिल झोलाको मासिक श्रोता संख्या बढ्नुमा उनको गीत 'माया जालैमा'लाई मुख्य कारण मानिएको छ।
- 'माया जालैमा' गीतलाई स्पोटीफाईमा झण्डै १४ लाख पटक सुनेको छ।
काठमाडौं । यतिबेला नेपाली हिपहप संगीतमा लिल झोलाको चर्चा गर्माएको छ । वास्तविक नाम आकाश क्षेत्री रहेका उनलाई कतिपयले उदीयमान स्टारको रुपमा चर्चा गरिरहेका छन् ।
यो चर्चाबीच, लिल झोलालाई लिएर नयाँ खबर छ । संगीतको विश्वचर्चित प्लाटफर्म स्पोटीफाईका मासिक श्रोता संख्यामा लिल झोलाले अर्का चर्चित नेपाली हिपहप कलाकार भिटेनलाई उछिनेका छन् ।
अहिले स्पोटीफाईमा लिल झोलाका मासिक श्रोता संख्या १ लाख २५ हजार ४०० छन् भने भिटेन (समीर घिसिङ)का १ लाख १८ हजार छन् । पछिल्लो महिना लिल झोलाले भिटेनलाई स्पोटीफाईमा उछिनेका हुन् ।
लिल झोलाको मासिक श्रोता संख्या ह्वात्तै बढ्नुमा उनको पछिल्लो गीत ‘माया जालैमा’लाई मानिएको छ । तन्नेरी पुस्तामाझ चर्चित यो गीतलाई अहिलेसम्म स्पोटीफाईमा झण्डै १४ लाख पटक सुनिएको छ ।
