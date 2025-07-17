+
सरकारको कामले प्रचण्डको मुख टालिएको छ : महेश बर्तौला

२०८२ साउन २७ गते १५:४३

  • नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको कामले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख टालिएको बताएका छन्।
  • बर्तौलाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा २७ वटा विधेयक पारित गरेको र पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २३ वटा विधेयक पारित भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा बनाएको भन्दा धेरै कानुन ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा बनाएको दाबी गरेका छन्।

२७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको कामले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख टालिएको बताएका छन् ।

‘…हिजो यही संसद्का बिभिन्न रोष्ट्रमबाट र बिभिन्न तहबाट यो देश बंगलादेश बन्दैछ, श्रीलंका बन्दैछ भनेर आरोपित गर्ने विपक्षी दलको नेताको मुख अहिले टालिएको छ’, बर्तौलाले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भने ।

१२ भदौ २०८१ मा संसद्‌मा बोल्दै बर्तौलाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बंगलादेश र श्रीलंकामा नागरिकले गरेको आन्दोलन र आन्दोलनमार्फत सरकार फेरिएको घटना स्मरण गरेका छन् ।

प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै बर्तौलाले सरकारले सुधारका काम गरेपछि आरोपित गर्नेहरू चुप लागेर बस्ने अवस्थमा पुगेको बताएका हुन् ।

अगाडि भनेका छन्, ‘जुन ढंगबाट सुधारका कामहरू, परिवर्तनका कामहरू, आशाका किरणहरू । जुन ढंगले लगानी र व्यवसायिक वातावरण बन्दैछ । निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदैछन् । यसले हिजो आरोपित गर्नेहरू, भ्रमको खेती गर्नेहरूको मुख आज टालिएको छ’, मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन निर्माणमा समेत प्रगति भएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा २७ वटा विधेयक पारित भएको र पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै २३ वटा विधेयक पारित भएको बताए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ महिनामा बनाएको भन्दा धेरै कानुन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा बनाएको बताए ।

सरकारले कुरा नभएर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

प्रचण्ड महेश बर्तौला
सम्बन्धित खबर

हामीलाई सरकार चाहिएको छैन : प्रचण्ड

हामीलाई सरकार चाहिएको छैन : प्रचण्ड
विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारकै कारण रोकियो : प्रचण्ड

विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारकै कारण रोकियो : प्रचण्ड
अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेर शैक्षिक संवाद गर्ने

अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेर शैक्षिक संवाद गर्ने
एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएको भए जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो : प्रचण्ड

एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी नभएको भए जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो : प्रचण्ड
माओवादीमा प्रचण्ड : झन् बलिया, झन् प्रश्नविहीन

माओवादीमा प्रचण्ड : झन् बलिया, झन् प्रश्नविहीन
माओवादीमा अब नेतृत्वविरूद्ध बोल्न नपाइने

माओवादीमा अब नेतृत्वविरूद्ध बोल्न नपाइने

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

