किसानलाई प्रधानमन्त्रीले झुक्याए : प्रभु साह

किसानको समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न र कम्तीमा मल समयमै उपलब्ध गराउन उनको आग्रह छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १६:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलको अभाव नरहेको भनेको विषयमा सत्यता नरहेको बताएका छन्।
  • साहले किसानले मल नपाइरहेको र प्रधानमन्त्रीले मल अभाव नरहेको भनेकोमा प्रश्न उठाए।
  • उनले किसानले कालोबजारीको मल महंगोमा किनेर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

२७ साउन, काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले मलको अभाव नरहेको भनेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको विषयमा सत्यता नरहेको बताएका छन् ।

एकातिर किसानले मल नपाइरहेको र अर्कोतिर मल अभाव नरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनिरहेको भनेर प्रश्न उठाएका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले किसानले कालोबजारीको मल महंगोमा किन्न किसान बाध्य रहेको बताए ।

किसानको समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न र कम्तीमा मल समयमै उपलब्ध गराउन उनको आग्रह छ ।

आजपा प्रभु साह
