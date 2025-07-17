+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवन खैरहनीका नापी कार्यालय प्रमुखमाथि मोसो छ्यापियो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १८:०३

२७, साउन, चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा रहेको नापी कार्यालय कार्यालय खैरहनीका प्रमुख शालिग्राम लम्साललाई सेवाग्राहीका रुपमा आएका दुई युवाले मोसो छ्यापेका छन् ।

आज दिउँसो सेवाग्राहीका रुपमा कार्यालय प्रमुख लम्सालको छेउमा नै पुगेर उनीहरूले मोसो छ्यापेर भागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी गोविन्द पुरीले भागेका युवाहरूको खोजी कार्य थालिएको बताए ।

‘दुई जनाले आएर कालोमोसो छ्यापेर भागेछन्, उनीहरुको खोजी जारी छ,’ एसपी पुरीले भने, ‘पहिचान पनि भैसकेकोले चाँडै समातिन्छन् ।’

एसपी पुरीले किन उनीहरुले कार्यालय प्रमुख लम्सालमाथि कालोमोसो छ्यापे भन्ने बारेमा खुल्न नसकेको बताए । घटनाको बारेमा थप बुझ्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

चितवन खैरहनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
सरकारले बनायो ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति

सरकारले बनायो ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति
काम गर्दा लाग्ने रोगलाई सरकारले दियो कानुनी मान्यता

काम गर्दा लाग्ने रोगलाई सरकारले दियो कानुनी मान्यता
दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?

दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?
चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन

चितवनमा ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रम बढ्दा पनि सवारी दुर्घटना घटेन
तीन सातापछि प्रहरीले पाउँदैछ नयाँ आईजीपी, खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी

तीन सातापछि प्रहरीले पाउँदैछ नयाँ आईजीपी, खापुङ आफ्नो ब्याचका एकल प्रतिस्पर्धी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित