+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रबाट आवारा कुकुर हटाउन सर्वोच्चको आदेश

अदालतले बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई पनि सडकमा नछोड्न प्रष्ट पारेको छ । जबकी विद्यमान कानुनअनुसार बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई उनीहरूलाई समातिएकै ठाउँमा छाड्न अनुमति छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र एनसीआरका सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई ८ हप्ताभित्र हटाएर शिविरमा राख्न आदेश दिएको छ।
  • सर्वोच्चले प्रत्येक शिविरमा कम्तीमा ५ हजार कुकुर अट्ने, बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्ध खोप लगाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ।
  • सडकका कुकुरले टोक्ने र रेबिज संक्रमणका घटनाबारे उजुरी गर्न एक हप्ताभित्र हेल्पलाइन खोल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

२७ साउन, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली र राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई हटाउन आदेश दिएको छ ।

सडकमा रहेका आवारा कुकुरलाई शिविरमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । एनसीआर अन्तर्गत दिल्लीसँग जोडिएका सूबे उत्तर प्रदेश, हरियाणा र राजस्थान प्रदेशका कयौं सहर पर्छन् ।

आवारा कुकुरले मानिसलाई टोक्ने र रेबिज संक्रमणको बढ्दो घटनालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले ८ हप्ताभित्र सडकबाट हटाएर शिविरमा राख्न सोमबार आदेश दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले अदालतको यस किसिमको आदेशले जनतालाई राहत मिल्ने र सरकारले इमानदारीका साथ समाधान गर्ने बताएका छन् ।

भारतमा सक्रिय पशु अधिकार संगठन पेटा इन्डियाले भने कुकुरलाई सडकबाट हटाउने कुरा वैज्ञानिक नभएको भन्दै यो स्थायी समाधान नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘यदि दिल्ली सरकारले पहिले नै प्रभावकारीरूपमा सडकका कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए आज सडकमा सायदै आवारा कुकुर देखिने थिए’, पेटाले भनेको छ ।

न्यायाधीश जेबी पारदीपाला र आर महादेवनको इजलासले भनेको छ, ‘शिशु र साना बच्चाहरू कुनै पनि कारण रेबिजको शिकार हुनुहुँदैन, सडकका कुकुरले आक्रमण गर्दैनन् भन्ने निश्चितताका साथ मानिसहरू नडराइ स्वतन्त्र र सुरक्षित महसुस गरेर घुमफिर गर्न पाउनुपर्छ, यसमा कुनै भावनात्मक पक्ष हुनु हुँदैन ।’

सर्वोच्चको यो आदेश नोएडा, गुरुग्राम र गाजियावादमा समेत लागू हुनेछ ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले वाधा गरे कानुनी कारबाही हुनेछ । सडकका कुकुर नियन्त्रणका लागि अधिकारहरूलाई विशेष बल बनाउन समेत अनुमति दिइएको छ ।

आदेशानुसार हरेक शिविर (शेल्टर) मा कम्तीमा ५ हजार कुकुर अट्ने क्षमताको हुनुपर्ने, बन्ध्याकरणसँगै रेबिजविरुद्धको खोप लगाइनुपर्ने र शिविरमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न अदालतको आदेश  छ । साथै अदालतले बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई पनि सडकमा नछोड्न प्रष्ट पारेको छ । जबकी विद्यमान कानुनअनुसार बन्ध्याकरण गरिएका कुकुरलाई उनीहरूलाई समातिएकै ठाउँमा छाड्न अनुमति छ ।

 यसका साथै एक हप्ताभित्र कुकुरले टोक्ने र रेबिज संक्रमणका घटनाबारे उजुरी गर्न हेल्पलाइन शुरू गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रेबिज संक्रमणका कारण विश्वभर हुने मानिसको मृत्युका ३६ प्रतिशत घटना भारतमा हुन्छ ।

जनहितलाई ध्यानमा राख्दै आदेश जारी गरिएको जनाउँदै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेविरुद्ध कारबाही गर्ने भन्दै  उजुरी गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।

एनसीआर कुकुर दिल्ली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?

दलित, बादी र पिछडावर्ग १६२ दिनदेखि सडकमा, के छन् माग ?
एमएमए फाइटर रवीन्द्र तथा नेपाली खो खो टिमलाई काठमाडौं महानगरको सम्मान

एमएमए फाइटर रवीन्द्र तथा नेपाली खो खो टिमलाई काठमाडौं महानगरको सम्मान
नुहाउन गएका एक जना तामाकोशी नदीमा बेपत्ता

नुहाउन गएका एक जना तामाकोशी नदीमा बेपत्ता
चितवन खैरहनीका नापी कार्यालय प्रमुखमाथि मोसो छ्यापियो

चितवन खैरहनीका नापी कार्यालय प्रमुखमाथि मोसो छ्यापियो
कांग्रेस कार्यालयमा बहस : चोभारको डाडा किन काट्नु नपर्ने ?

कांग्रेस कार्यालयमा बहस : चोभारको डाडा किन काट्नु नपर्ने ?
सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने

सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित