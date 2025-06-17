खैरहनीका नापी कार्यालय प्रमुखलाई मोसो दलेको आरोपमा एक जना पक्राउ

२८ साउन, चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिकामा रहेको नापी कार्यालयका प्रमुख शालिग्राम लम्साललाई मोसो दलेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा नेकपा बहुमत चितवन जिल्ला सेक्रेटरी ध्रुव खड्का रहेका छन् । उनलाई प्रहरीले मंगलबार साँझ नै पक्राउ गरेको हो ।
मंगलबार दिउँसो सेवाग्राहीका रुपमा आएका दुई जना युवाले नापी कार्यालयका प्रमुख लम्सालमाथि मोसो छ्यापेर भागेका थिए ।
यता नेकपा बहुमतले भने खड्कालाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
