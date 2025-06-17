दशकपछि दीपाश्री र नीताको सहकार्य तय, साइन् गरिन् ‘पार्वती’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । फिल्म ‘पार्वती’मा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला अनुबन्धित भएकी छन् ।
निर्मात्री तथा निर्देशक नीता ढुंगानासँग निरौलाको लिखित सहमति भएको छ । निर्माताले पठाएको इमेलमा दीपाश्री र नीताबीच समझदारी भएको देख्न सकिन्छ ।
यसअघि दीपाश्रीले नीताको फिल्म खेल्ने चर्चा लामो समयदेखि भैरहेको थियो । मंगलबार चाहिँ यी दुईबीच लिखित सहमति भएको छ ।
‘उहाँ मेरो प्रोजेक्टमा हुनु मेरो लागि ठूलो कुरा हो’ नीताले भनिन् । साइन गरेपछि दीपाश्रीले १२ वर्षअघि नीतासँगको सहकार्यको स्मरण गरिन् ।
२०७० सालमा रिलिज भएको फिल्म ‘६ एकान ६’मा दीपा र नीताले सहकार्य गरेका थिए ।
‘अहिले यो साउनको महिना । शिव-पार्वती जोडिएको महिना र पार्वती जस्तो फिल्ममा लिड रोलमा मौका पाएँ । धन्यवाद, मलाई सम्झेकोमा’ उनले भनिन् ।
यसैसाता चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रू’का सरोज अधिकारी सहायक निर्देशकको रूपमा अनुबन्धित भएका थिए ।
फिल्म आगामी माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ । फिल्ममा नीता, दीपाश्रीबाहेक अन्य कलाकारको नाम भने खुलाइएको छैन ।
दीपाश्रीको कुरा गर्दा, उनले पछिल्लोपटक फिल्म ‘छक्कापञ्जा ५’ निर्देशन गरेकी थिइन् ।
