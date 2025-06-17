+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दशकपछि दीपाश्री र नीताको सहकार्य तय, साइन् गरिन् ‘पार्वती’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २८ गते १२:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'पार्वती'मा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले निर्मात्री नीता ढुंगानासँग लिखित सहमति गरेर अनुबन्धित भएकी छन्।
  • निर्मात्री नीता ढुंगानाले दीपाश्रीलाई आफ्नो प्रोजेक्टमा पाउँदा ठूलो कुरा भएको बताउनुभयो।
  • फिल्म माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ र सहायक निर्देशकमा चर्चित डान्स ग्रुप 'कार्टुन्ज क्रू'का सरोज अधिकारी अनुबन्धित भएका छन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘पार्वती’मा अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौला अनुबन्धित भएकी छन् ।

निर्मात्री तथा निर्देशक नीता ढुंगानासँग निरौलाको लिखित सहमति भएको छ । निर्माताले पठाएको इमेलमा दीपाश्री र नीताबीच समझदारी भएको देख्न सकिन्छ ।

यसअघि दीपाश्रीले नीताको फिल्म खेल्ने चर्चा लामो समयदेखि भैरहेको थियो । मंगलबार चाहिँ यी दुईबीच लिखित सहमति भएको छ ।

‘उहाँ मेरो प्रोजेक्टमा हुनु मेरो लागि ठूलो कुरा हो’ नीताले भनिन् । साइन गरेपछि दीपाश्रीले १२ वर्षअघि नीतासँगको सहकार्यको स्मरण गरिन् ।

२०७० सालमा रिलिज भएको फिल्म ‘६ एकान ६’मा दीपा र नीताले सहकार्य गरेका थिए ।

‘अहिले यो साउनको महिना । शिव-पार्वती जोडिएको महिना र पार्वती जस्तो फिल्ममा लिड रोलमा मौका पाएँ । धन्यवाद, मलाई सम्झेकोमा’ उनले भनिन् ।

यसैसाता चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रू’का सरोज अधिकारी सहायक निर्देशकको रूपमा अनुबन्धित भएका थिए ।

फिल्म आगामी माघ १ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ । फिल्ममा नीता, दीपाश्रीबाहेक अन्य कलाकारको नाम भने खुलाइएको छैन ।

दीपाश्रीको कुरा गर्दा, उनले पछिल्लोपटक फिल्म ‘छक्कापञ्जा ५’ निर्देशन गरेकी थिइन् ।

दीपाश्री निरौला पार्वती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित