घरको सेफ्टिक ट्यांकीमा मृत भेटिए पेटी ठेकेदार र कामदार

- सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–४ शिव मन्दिर चोकमा नयाँ घरको सेफ्टी ट्यांकीभित्र दुई पुरुषको शव फेला परेको छ।
- शव फेला परेका श्यामबहादुर तामाङ घर बनाउने पेटी ठेकेदार र रमेश राई कामदार हुन्।
- सुनसरी प्रहरीले फरेन्सिक विज्ञसहितको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी खतिवडाले जानकारी दिए।
२८ साउन, विराटनगर । सुनसरीको दुहबीमा नयाँ बन्दै गरेको घरको सेफ्टिक ट्यांकीभित्र दुई जना पुरुषको शव फेला परेको छ ।
दुहबी नगरपालिका–४ शिव मन्दिर चोकमा चन्द्रिका रौनियारको नयाँ बन्दै गरेको घरको सेफ्टिक ट्यांकीभित्र बुधबार बिहान १० बजे दुहबी–२ का अन्दाजी ५० वर्षीय श्यामबहादुर तामाङ र ३२ वर्षीय रमेश राईको शव फेला परेको हाे ।
सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी योगराज खतिवडाका अनुसार मृत फेला परेका तामाङ उक्त घर बनाउने पेटी ठेकेदार र राई कामदार हुन् ।
शव भेटिएपछि घटनाको अनुसन्धानका लागि फरेन्सिक विज्ञसहितको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेकाे डीएसपी खतिवडाले जानकारी दिए ।
