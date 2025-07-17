+
कारागारमा नाइके राख्ने कानुनी व्यवस्थाले आश्चर्यमा परेको छु : सांसद नेम्वाङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २८ गते १५:४८

२८ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको कारागारमा नाइके, भाईनाइके र चौकीदार राख्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको तर नेपालमा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

बुधबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो व्यवस्था देखेर आफू आश्चर्यमा परेको समेत बताए ।

कारागारमा कैदीबन्दीलाई नै नाइके, भाईनाइके चौकीदार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा जानकारी पाएपछि आफूले अन्य देशका कानुनहरूको खोजी गरेको जिकिर गरे ।

तर कुनैपनि ठाउँमा कानूनी व्यवस्था नै गरेर कारागारमा नाइके, भाईनाइके र चौकीदार राखिएको नपाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘यहाँ नाइके, भाईनाइके चौकीदाहरूले यस्तो तरिकाले त्यहाँभित्र दमन गरेर राखेको कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको छ । त्यही कारणले गर्दाखेरी हामी सबैले जुन नियमावली बनाएका छौं, त्यहाँबाट उनीहरूलाई हामीले निश्चित सेवा सुविधा दिइरहेका रहेछौँ भन्ने कुरा जब मैले थाहा पाएँ, त्यसले गर्दाखेरी म अलिअलि यसमा आश्चर्य छु,’ सांसद नेम्वाङले भने ।

कानून बनाउने, नियमावली निर्माण गर्ने त्यहाँभित्र व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण हुने सोचेर बनाएको हुनसक्ने भन्दै उनले त्यसबाट विकृति आएको जिकिर गरे ।

‘जुन तरिकाको नाइके, भाईनाइके चौकीदारको कुरा छ । मैले विश्वको धेरै ठाँउहरूको रिर्सच गर । कुनैपनि ठाउँमा कानुन नै लेखेको चाहीँ छैन । तर हाम्रो नियमावलीमा दफा ५३ मा यसको व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका सांसद नेम्वाङले भने, ‘हुनत कानुन बनाउनेले, नियमावली निर्माण गर्नेले सोचेर नै गर्नुभयो होला । उहाँको आसय के थियो होला त भन्दाखेरी त्यहाँभित्र व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण हुन्छ है भनेर बनाउनुभएको होला । तर यसले एउटा विकृति ल्याएको छ ।’

नेम्वाङले कारागारमा नाइके, भाईनाइके र चौकीदार राख्ने व्यवस्थालाई पुन:विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुहाङ नेम्वाङ
