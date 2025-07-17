+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीमा लगातार वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह

खोला किनारमा दाउरा निकाल्ने, माछा मार्न जाने जस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।

0Comments
Shares
अनिल खत्री अनिल खत्री
२०८२ साउन २८ गते १७:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले निरन्तर वर्षाका कारण अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ।
  • कालीगण्डकी गाउँपालिका-२ राक्सेमा पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर गुल्मी खण्डमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरूद्ध भएको छ।
  • रुद्रवेणी–वामी सडकखण्ड सत्यवती गाउँपालिका–६ डहरे खोलामा पानीको बहाव बढेपछि बाटो अवरूद्ध भएको छ र पहिरो हटाउने काम भइरहेको छ।

२८ साउन, गुल्मी । निरन्तर वर्षा भइरहेकाले अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले आग्रह गरेको छ ।

बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद कोइरालाले सूचना जारी गर्दै वर्षाका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

खोला किनारमा दाउरा निकाल्ने, माछा मार्न जाने जस्ता गतिविधि नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।

सम्भावित जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बाढी–पहिरोको खतरा देखिए तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तह वा सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गरी आवश्यक पूर्वतयारीसहित सुरक्षित स्थानमा बस्न प्रशासनको आग्रह छ ।

कालीगण्डकी करिडोर र रुद्रवेणी–वामी सडकखण्ड दुवै अवरूद्ध

वर्षासँगै कालीगण्डकी करिडोर गुल्मी खण्ड अन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिका-२ राक्सेमा पहिरो खस्दा यातायात आवागमन पूर्ण रूपमा अवरूद्ध भएको छ।

त्यस्तै रुद्रवेणी–वामी सडकखण्डमा सत्यवती गाउँपालिका–६ स्थित डहरे खोलामा पानीको बहाव अत्यधिक बढेपछि बाटो अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) गंगाबहादुर सारुले बताए ।

दुवै स्थानमा सडक अवरूद्ध भएपछि स्थानीय बासिन्दा र यात्रुहरूलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएको छ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा पहिरो हटाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रुन्द्रबेणी वामी सडकमा पानीको बहाव कम भएपछि सवारीसाधन आगमन खुला हुने प्रहरीले जनाएको छ । कालिगण्डकी करिडोर वर्षातपछि पटकपटक अवरूद्ध हुने गरेको छ ।

गुल्मी बाढीपहिरो वर्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुल्मीमा माछा पोखरीमा एक जनाको शव फेला

गुल्मीमा माछा पोखरीमा एक जनाको शव फेला
गुल्मीको धुर्कोटमा १० वर्षीय बालक मृत फेला

गुल्मीको धुर्कोटमा १० वर्षीय बालक मृत फेला
गुल्मीको रिडी–वामीटक्सार र बैतडीको दशरथचन्द राजमार्ग अवरुद्ध

गुल्मीको रिडी–वामीटक्सार र बैतडीको दशरथचन्द राजमार्ग अवरुद्ध
गुल्मीको धुर्कोटमा आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु

गुल्मीको धुर्कोटमा आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु
गुल्मीमा १९ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता

गुल्मीमा १९ जनाले त्यागे नेपाली नागरिकता
करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीको राजस्वमा वृद्धि, ४३ करोड बढी संकलन

करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीको राजस्वमा वृद्धि, ४३ करोड बढी संकलन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित