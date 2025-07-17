+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

परमाणु वार्तामा नआए इरानमाथिको कडा प्रतिबन्ध ब्युँत्याउने बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको चेतावनी

‘स्न्याप ब्याक मेकानिज्म’ अनुसार अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीसहितका देशले इरानले उक्त सम्झौताको उल्लघंन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २८ गते १६:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्म इरानले परमाणु वार्तामा नआए पुराना प्रतिबन्धहरू पुन: लागू गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
  • यी तीन देशले \'स्न्याप ब्याक मेकानिज्म\' लागू गर्न तयार रहेको र यसले पुराना प्रतिबन्धहरू स्वत: पुन: सक्रिय हुने बताएका छन्।
  • इरानले विद्यमान प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र नागरिक परमाणु कार्यक्रमको अधिकार मान्यता दिनुपर्ने शर्त राखेको छ भने पश्चिमी देशहरूले निशर्त वार्तामा आउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

२८ साउन, काठमाडौं । बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले परमाणु सम्झौताका लागि पुन: वार्तामा नआए इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरू ब्युँत्याउन चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउँदै यी तीन देशले आगामी अगस्ट महिनाको अन्त्यसम्म परमाणु कार्यक्रमबारे पुन: वार्तामा नआए कठोर प्रतिबन्ध लगाउन चेतावनी दिएका हुन् ।

बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीलाई ‘ई थ्री’ नामले पनि सम्बोधन गर्ने चलन छ । यी तीन देशले भनेका छन्, ‘यदि इरानले परमाणु कार्यक्रमबारे पुन: वार्तामा आउँदैन भने हामी ‘स्न्याप ब्याक मेकानिज्म’ लागू गर्न तयार छौं ।’

‘स्न्याप ब्याक मेकानिज्म’ भन्नाले कुनै सम्झौता, नियम वा प्रतिबन्ध असफल भएमा वा कुनै पक्षले उल्लंघन गरेमा पहिलेका पुराना प्रतिबन्धहरू वा दण्डहरू स्वत: पुन: लागू हुने प्रक्रिया बुझाउँछ ।

अमेरिका, युरोपसहितका देशले इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्नुपर्ने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् ।

‘स्न्याप ब्याक मेकानिज्म’ अनुसार अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीसहितका देशले इरानले उक्त सम्झौताको उल्लघंन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जसअनुसार अब परमाणु कार्यक्रम रोक्ने सम्बन्धी वार्तामा नआए सन् २०१५ अघि इरानमाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको कडा प्रतिबन्ध पुन: सक्रिय हुने चेतावनी दिइएको हो ।

गत महिना मात्रै इरानले परमाणु वार्ताका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर, उसले विद्यमान प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आत्मरक्षाका लागि नागरिक परमाणु कार्यक्रमको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो ।

तर, पश्चिमी देशहरूले भने परमाणु कार्यक्रम रोक्न इरान निशर्त: वार्तामा आउनुपर्ने अडान राख्दै दबाब दिँदै आएका छन् ।

इरान परमाणु हतियार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित